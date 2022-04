El alcalde Toquero sabe desde hace un mes que el CD Tudelano no quiere reformar el estadio

El equipo de gobierno de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Tudela, con su alcalde Alejandro Toquero al frente, conocían desde hace un mes que la intención del CD Tudelano no era la de asumir las obras y remodelar el estadio Ciudad de Tudela, tal y como han explicado reiteradamente, sino crear una nueva ciudad deportiva partiendo desde cero. De hecho, fue el 1 de marzo cuando el CD Tudelano presentó la instancia que el Ayuntamiento de Tudela le había solicitado para que el club pidiera la cesión del estadio y a cambio asumir las obras durante un amplio período de tiempo. Pero no lo hizo en los términos que esperaban.

Lejos de lo que ha estado anunciando el alcalde, la pretensión del club no era quedarse con el estadio sino crear unas nuevas instalaciones tal y como explicaban en su instancia, algo que Navarra Suma respondió con una negativa a asumir sus peticiones que implicaban una permuta de terrenos.

Toquero, ya el 2 de marzo y ante la cadena SER, señaló que "es un buen convenio y damos solución a un problema que nadie quiso abordar. Así es cómo se solucionan las cosas. No habrá desencuentros en cuanto a los años de cesión". Sin embargo no había convenio y lo sabía, ya que entonces habían comunicado sus intenciones, a través de la instancia, de no asumir las obras de reforma de un estadio con más de 50 años. Ayer tampoco Toquero fue claro en sus declaraciones y dejó una venta abierta señalando que "si el Tudelano no pide esa concesión de obra nosotros seguiremos haciendo el proyecto que teníamos encima de la mesa", cuando conocía que el club no lo va a pedir.

deudas y ¿descenso? Pero la situación aún se ha complicado más, una vez que se ha conocido la precaria situación económica del CD Tudelano que ha entrado en preconcurso de acreedores, por sus deudas con Hacienda, con el propio Ayuntamiento (por el agua), con la Seguridad Social, con técnicos y proveedores, así como con los actuales jugadores a los que solo ha pagado el 20% del mes de febrero.

Si dentro de 4 meses sus impagos continúan, no solo será imposible que acometan las obras sino que descendería la entidad hasta la Tercera División por lo que sería absurdo gastarse 5 millones de euros en unas instalaciones para un club de esa categoría.

Ayer el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, volvió a decir digo, donde dijo diego, y echó marcha atrás ante la evidencia de que el Tudelano no quiere el estadio. Toquero recurrió de nuevo a los presupuestos de 2023 para anunciar que será el Ayuntamiento quien acometa las 7 fases que restan de la reforma del estadio Ciudad de Tudela (se está colocando la iluminación) que tienen un presupuesto de 5 millones.

El club aseguró el 24 de febrero, a través de un comunicado conjunto entre Ayuntamiento y club, que iba a presentar "esta misma semana" la instancia, y así lo hizo el 1 de marzo pero no en la forma en que lo esperaba el equipo de gobierno. Pese a todo, ayer Toquero aseguró desconocer la deuda que tenía el club y que estaban esperando la instancia del Tudelano, si bien ninguna de las dos cosas eran ciertas, porque conocía ambos extremos.

Toquero afirmó que la deuda de la entidad no afecta a sus planes. En este sentido indicó que "teníamos un proyecto para mejorarlo, en 8 fases. Hemos hecho la primera que son las luminarias, porque así no bajaba de categoría. A partir de ahí, si el tudelano no pide esa concesión de obra nosotros seguiremos haciendo el proyecto que teníamos encima de la mesa. Queremos mejorar ese campo porque hace falta una mejora sustancial. Vamos a seguir y en los presupuestos del año que viene meteremos dinero para seguir las fases. Esta en la mano del Tudelano, si nos pide concesión de obra publica, que a día de hoy no la tenemos, hablaremos con ellos y si no haremos el proyecto que teníamos encima de la mesa como Ayuntamiento".

Desde el PSN, Ángel Sanz indicó que el equipo de gobierno "siempre ha actuado con dejadez y oscurantismo. Nunca se nos ha trasladado información a la oposición y siempre se han tomado decisiones sin contar con el resto". A su juicio, el Ayuntamiento de Tudela se ha dedicado a hacer "autobombo con un proyecto de reforma del Estadio Ciudad de Tudela, que nosotros siempre hemos denunciado. Nunca hemos compartido la apuesta del Ayuntamiento de reformar el estadio. Fue una decisión unilateral de Navarra Suma y no se tuvo en cuenta ni a la oposición ni a las recomendaciones del Gobierno".

en corto

Los focos. El estadio está en obras para la colocación de los focos que necesitaba el club para disputar los partidos de la Primera División. El coste ha sido de unos 423.000 €, de los que el club ha puesto (y pagado) 173.000 euros, el resto el Ayuntamiento. Cuando estén instalados el Tudelano no los necesitará ya que está casi descendido y si no paga las deudas en 4 meses descenderá a Tercera División, donde no necesita ese tipo de focos.

Dueños. "No somos locos ni magnates, somos personas", con esta frase los argentinos Guillermo Pereyra y Raúl Sánchez, propietarios del CD Tudelano con el 97.2% de las acciones (850.000 euros), presentaron en Tudela su proyecto con un horizonte de unos 5 años. Querían llegar a los 5.000 socios, cuando en la actualidad hay 500. No han realizado ninguna campaña de captación.

el alcalde

toquero "Esta en la mano del Tudelano, si no pide concesión haremos el proyecto que teníamos"