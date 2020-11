Artajona pone en marcha una campaña de bonos para consumo local

artajona – El Ayuntamiento de Artajona quiere impulsar la economía local y ayudarles a solventar uno de sus peores momentos, razón por la que ha puesto en marcha una campaña de bonos para reactivar y potenciar el consumo en el comercio y las empresas locales. En concreto, la corporación municipal pondrá a la venta 3.000 bonos por valor de 15 euros cada uno, de los cuales 5 euros correrán a cargo del Ayuntamiento y los 10 restantes los pagará la persona al hacer la compra. La corporación municipal recordó que hoy es el último día para que los vecinos puedan adquirirlos en el polideportivo municipal y en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00.

Los cupones se podrán utilizar en los 28 comercios adheridos a la campaña, locales que tendrán que poner en un lugar visible los carteles que los identifican como parte de la campaña. Por su parte, los vecinos podrán adquirir un máximo de dos bonos por cabeza, siempre que sean mayores de 16 años y estén empadronados en el pueblo.

Se admite adquirir paquetes de bonos en nombre de otras personas siempre y cuando se presente la autorización disponible en la página web debidamente cumplimentada y firmada. Además, la campaña permite que sus vecinos utilicen los cupones de manera individual o de forma conjunta sumando su valor, aunque el gasto mínimo sí que será el del valor del propio bono.

La campaña comienza mañana, día a partir del que ya se podrán canjear los vales, y terminará el 15 de enero, coincidiendo con el fin de la etapa navideña. Fuera de este plazo los bonos perderán su valor y no se podrán utilizar ni devolver. "La compra y utilización de los bonos deberá realizarse de forma responsable, teniendo en cuenta que ningún bono o importe abonado será devuelto por ninguna circunstancia que se pueda producir, por pérdida, olvido o desconocimiento", avisan desde el Ayuntamiento. Por último, no se podrán cambiar por dinero en metálico y en caso de devolución no se devolverá dinero, pero se dará otro vale por el mismo valor que lo devuelto, que también se tendrán que utilizar en el tiempo que dure la campaña, es decir, hasta el 15 de enero.

inversión municipal La implicación municipal en Artajona con el pequeño comercio ha estado presente desde el comienzo de la crisis sanitaria y ahora se materializa en la creación de una partida presupuestaria para esta campaña. El Ayuntamiento prevé destinar un máximo de 15.000 euros para sufragar un tercio del costo de los bonos y se compromete a, previa justificación de los cupones utilizados en cada establecimiento, proceder al pago al comercio en un periodo máximo de 15 días.

Por último, el Ayuntamiento se ha comprometido a ayudar en la difusión de la campaña a través de medios físicos y digitales y, previo al inicio de la campaña, se han puesto en contacto con cada uno de los comercios y empresas susceptibles de participar en la misma, invitándoles a participar en ella y comprobando que cumplen con los requisitos para participar.

en detalle

Plazo para gastar. La campaña comienza mañana, primer día para utilizar los bonos, y se alargará hasta el 15 de enero.

Valor del bono. Cada bono tiene un valor de 15 euros, de los cuales 5 euros corren a cargo del Ayuntamiento.

Último día. Hoy viernes es el último día para que los vecinos adquieran sus bonos (un máximo de dos por persona) en el polideportivo municipal en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00.