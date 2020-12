75 años de amor "no son nada" para Antonia y Santiago

iban a envejecer juntos. Lo supieron el día en el que ella, con trece años, jugaba a la soga frente a la casa de él, donde fue a dejar la cuerda "para seguir pingoneando". Era el año 1941 y en Alcanadre (La Rioja), el pueblo de ambos, los vecinos celebraban las fiestas con un baile, al que "no podíamos ir porque éramos menores". Tres años más tarde, el 6 de diciembre de 1945, Antonia Maestre Cenzano y Santiago Mateo Salas se casaron en secreto cuando todavía era de noche. Antonia y Santiago. Lo supieron el día en el que ella, con trece años, jugaba a la soga frente a la casa de él, donde fue a dejar la cuerda "para seguir pingoneando".(La Rioja), el pueblo de ambos, los vecinos celebraban las fiestas con un baile, al que "no podíamos ir porque éramos menores". Tres años más tarde, el 6 de diciembre de 1945,

El beso "de antes de ir a la cama" no falla:

Este domingo de 2020 sumarán 75 años casados y, aunque el tiempo podría haberles gastado las palabras y los gestos de cariño, ellos siguen dándose "el beso antes de ir a la cama por la noche". Las bodas de Brillantes, como se denomina al 75º aniversario de matrimonio, es algo tan inusual (sus nietos tuvieron que buscar cómo se llamaba a las celebraciones tras las bodas de oro), que solo podría enmarcarse en 2020, un año que parece encapsulado en un guión de ficción y que "no permitirá la fiesta que teníamos planeada". El matrimonio no hace alarde de los 75 años de amor compartido. Actúa con normalidad, como si el suyo fuera un relato habitual y no la muestra de un amor que perdura frente a la edad y las circunstancias. "75 años, vaya, pues no son nada para lo que hemos vivido...", masculla una alegre y humilde Antonia.