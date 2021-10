Tafalla duplica efectivos y se prepara para unos encierros multitudinarios

El alcalde de Tafalla, Jesús Arrizubieta (EH Bildu), tiene claro que el volumen de corredores y aficionados en los encierros de este sábado y domingo será muy superior al de cualquier día de fiestas de agosto. "Seguridad, toda", explica ante la previsible afluencia masiva de público, hace la pertinente llamada a la prudencia y confía en que las ferias se desarrollen con normalidad.

El 1 de octubre la nueva normativa autorizó los festejos taurinos de calle y el 8 de octubre Tafalla decidió celebrar encierros y corridas en sus ferias anuales. Las dos últimas semanas el personal implicado ha trabajado a contrarreloj para elaborar un protocolo acorde a la envergadura de la cita. No es el primer festejo taurino de calle –Lodosa ha celebrado su toro ensogado y hubo encierros de reses bravas en Carcastillo, por ejemplo– pero sí es el primero del Estado con toros de lidia (novillos utreros el domingo) desde la pandemia. Las ganas de los taurómacos son más que evidentes.

"Lógicamente crea una expectativa y que se movilicen muchísimas personas, tanto corredores como público", reconoce el jefe de Policía Local, Alfredo Ondarra. Tras la reunión de la Junta Local de Seguridad del pasado 19 de octubre, en el dispositivo para estos festejos "el número de personas prácticamente se ha duplicado con respecto a un encierro normal. Creemos que va a haber mucha gente, y por nuestra parte vamos a poner todos los medios para estar preparados".

En concreto, más de 45 personas de Cruz Roja, más de 12 de Protección Civil, en torno a 8 policías municipales, unos 10-12 agentes de Policía Foral y un número similar de guardias civiles. Además, la enfermería de la plaza estará operativa durante el encierro. "Se ha contratado específicamente a un cirujano, ATS y una persona de enfermería", dice.

Durante las ferias también se ha reducido el horario para discotecas y bares especiales, de modo que la salida no coincida con encierrillo o encierro. Los bares cerrarán a las 4 en vez de a las 5 horas y las discotecas a las 7 en lugar de las 8.

Tráfico cortado a las 7.15 horas

Este sábado y domingo las travesías nacionales que cruzan el municipio estarán cortadas al tráfico desde las 7.15 horas, por lo que Ondarra hace un llamamiento para que los visitantes acudan al municipio con tiempo suficiente. "Recomendamos que la gente entre por el acceso sur, la carretera de Tudela, y aparque en la parcela R-2, junto al velódromo y el campo de fútbol de Tafalla, que dispone de un parking con capacidad para soportar muchos vehículos", detalla.

La calle se cortará al tráfico ambos días a las 7.15 horas, el encierrillo se celebrará a las 8.00 horas –los toros hacen el recorrido inverso del encierro, desde la plaza hasta el corral de Escolapios–, y a las 9.00 horas se celebra el encierro.

Ondarra recuerda que harán "el despeje habitual" en el recorrido de personas que no estén en condiciones, e insiste en las prohibiciones habituales: solo pueden correr mayores de 16 años, y no se pueden portar mochilas ni cámaras o cualquier objeto de videograbación.

"Tenemos que curarnos en salud. Quien va a disfrutar de la fiesta no se percata de estas cosas, pero alrededor de cualquier evento multitudinario hay un paraguas transparente, que es el de la seguridad. No nos damos cuenta hasta que no pasan las cosas, pero tenemos que estar ahí. Y ese paraguas, en fechas señaladas como el sábado y el domingo, se tiene que reforzar. Hemos aprobado un protocolo para saber todos qué tenemos que hacer y cómo reaccionar. Y a partir de ahí desear a todo el mundo que disfrute y deje disfrutar", finaliza.