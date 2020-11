España ya no es una

Lunes. Empieza una semana que seguro que no es menos intensa que la pasada en lo político. Una semana en la que, como en las anteriores,para que no parezca que lo suyo solo es el discurso grueso. Lo que denuncia César Calderón entre otros tuiteros debería de ser sancionable porque supone un malgasto evidente y malintencionado de los recursos: para, Vox hace la misma petición en cada una de las provincias. "Según este innovador método habrían presentado unas 15 preguntas por provincia. ¡No dan un palo al agua!".Precisamente, ha echado un cable a Podemos en Andalucía: finalmente, Teresa Rodríguez y otros ocho parlamentarios autonómicos tendrán que abandonar el grupo de los morados después de que la portavoz lo hubiese solicitado. Unay, seguramente, aún le quede alguno más porque Rodríguez (acusada de transfuguismo y que sigue con un escaño, igual que sus compañeros, pero fuera del grupo) está decidida a plantar cara a la dirección de Podemos en su parlamento, Andalucía y España entera.La, así que la descripción que hace Idafe Martínez seguramente encaje mejor en este parlamento que en otros: "Los eurodiputados se dividen en dos grandes grupos: los que trabajan de eurodiputados y los quea la Comisión como altavoz en el debate nacional. Creo que los del segundo grupo son una rémora, para la UE y para su país". Estoy plenamente de acuerdo con este periodista, pero por mi experiencia insisto en hacer extensiva esta división a otras cámaras e, incluso, consejos de administración.Parece que hay correlación:. A mayor relajación (también la provocada por una buena situación), más contagios y más muertes. Así es una pandemia, y así tenemos que tomárnosla. Ya sé que estamos cansados, ya sé que el derecho a la queja es indiscutible, ya sé que el que siempre sabe lo que hay que hacer nunca está en el gobierno, en ningún gobierno€ Pero solo hay una forma de enfrentarnos a la pandemia:. ¿Y críticas? Si el error es evidente y si son constructivas. Para hacer ruido ya están las charangas.Laderivada de la pandemia puede acelerar que se quede sin oxígeno la mayor burbuja que hemos construido entre todos:. Una burbuja que ya tenía varias fugas y que se mantenía a flote, aparentemente, porque la parcheaban con billetes, montones de billetes. Pero ni el merchandising oficial (que solo compraba el aficionado más próximo) vale lo que cuesta ni lo hacen: desde que Vodafone dejó de pelear por emitir el fútbol su rentabilidad ha aumentado. Y no es la primera noticia al respecto (aquí también encontramos el famoso velo mediático) que anuncia la crisis que viene.