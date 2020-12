El de Donald Trump va a ser un bonito final

Influencers

Un poco de porfavor no?estamos perdiendo dinero día a día , con aforo del 30% y sin poder trabajar las noches bien y vosotros me pedís que os invite a comer mis mejores platos.

Lo que os tendríais que poner a trabajar de una.... vez.

Mi abuela a esto le decía hacer el gandul. pic.twitter.com/vAee1UfgXq — Topik Restaurant (@topikrestaurant) November 27, 2020

También en política

Pero Pais Vasco y Navarra se quedan con todos los ingresos sin colaborar en la solidaridad entre territorios. Por favor, un poco de conocimiento de la materia, para hablar de este importante tema y no confundir a la gente https://t.co/Hbi1ax6O7O — Miguel Angel García (@magarciadiaz) November 27, 2020

Aquí sí que los necesitan

El carísimo sistema público

El bonito final de Trump

Mientras celebrábamos ayer el día del influencer llegó a mi timeline en Twitter lade Barcelona que se quejaba de que unale pidiera una invitación para comer "sus mejores platos" y dar a conocer el local. El dueño del restaurante recordaba su situación en Catalunya: sin poder abrir por las noches, con un aforo del 30% y parte del personal en ERTE, lo que menos le puede apetecer es invitar a comer, y menos, a quien se postula para que los demás lo hagan. Espero que lade Internet que tanto daño hace.Me hago mayor y más cascarrabias, y si me indignan los que, bajo el paraguas de los influencers, pretenden pasárselo pipa a cuenta del esfuerzo de los demás (porque si no facturan y solo cobran en invitaciones, lo suyo desde luego no es un trabajo), más lo hacen quienes quieren ir dey no pasan de ser meros difusores de argumentarios escritos en gabinetes de partidos. Así que, bien por Daniel Innerarity, que responde a unque pretendía defender, con torpeza y atacando a los vascos,y capitalino en el que han convertido Madrid.Donde necesitan influencers pero de los buenos, de los que siempre hemos llamado prescriptores, es en el gobierno español si quieren, esa cuyo éxito parecía condicionado a que los vascos la aceptáramos tal y como era: en castellano sagrado, porque el retraso para que un euskaldun pudiera interactuar en su idioma y frenar una pandemia mundial parecía poco menos que un sacrilegio. Pues bien, hemos pecado todos de desidia porque asistimos a unde 'Radar COVID':de la población española" (República.com).El sistema, por definición, es caro: es caro el sistema de partidos, es caro el sistema sanitario y es caro el sistema público, en general. Son caros pero son necesarios y, si no, podemos valorar alternativas. Y es preciso ser consciente de ello, por ejemplo, cuando exigimos lade la ciudadanía con la administración: una plantilla mayor y unas webs desfasadas hacen que la actualización sea carísima en España. Hasta 50 millones de los fondos europeos por el COVID podrían ir destinados a esta puesta al día, según El Confidencial, donde han dado un buen repaso al tema.. Bonito para quienes le queremos derrotado y, a poder ser, humillado. El recuento que ha costado tres millones de dólares a "la campaña" del presidente (un concepto demasiado genérico para tanto dinero) solo enha servido para encontrary ninguno fraudulento, como pretendía el republicano. Con esto y con todo lo demás soy de los que cree que el trumpismo está acabado. Tanto el encabezado por Donald (que tendrá 78 años dentro de cuatro) como el de Ivanka, Eric o Donald Jr., lo que es una magnífica noticia para todos.