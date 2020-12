Pues a mí sí me preocupan

Leo en El Imparcial que Pablo Iglesias ha dicho: "No me preocupan unos generales franquistas con una copa de más". Pues a mí sí me preocupa lo que digan, con copa o sin copa, porque son una parte representativa del ejército. Y quien lo niegue tiene dos problemas, como poco. Y me preocupa que Pablo Iglesias diga lo que dice, porque eso solo significa que, como vicepresidente, ya forma parte de todos los gobiernos de España que no solo han permitido el fascismo en el ejército, sino que lo han tapado con privilegios y han empoderado a los que afilaban la navaja del golpismo desde el 78.

IU hace negocio con el PP

La operación es legal y legítima, pero supone otra contradicción de esas que, según Pablo Iglesias, hay que cabalgar en política. En este caso, IU es quien tendrá que volver a medir algunas de sus varas después de que el ayuntamiento de Madrid, el de Martínez-Almeida, haya comprado una de sus sedes por 2,1 millones. Sede que estaba en terreno municipal cedido al PC en 1991. Por cierto, que IU empezó pidiendo 3 millones por el inmueble aunque al final han acabado vendiéndolo por el precio de tasación. Vamos, que si cuela, especulan. Con esta venta, la deuda del partido quedará en unos 6 millones.

Buen gesto, mal motivo

Me sorprende que a estas alturas del mundo y de la pandemia tengamos que insistir en algo tan básico: si la vacuna contra el coronavirus sale a la venta es porque es segura. Puede que siguientes generaciones de la misma sean más eficaces, pero la que nos pongamos será totalmente segura porque hemos creado organismos que lo garantizan. En EE.UU., Obama, Bush y Clinton se la pondrán en público para generar certidumbre a la ciudadanía. Certidumbre que cualquier gilipollas puede destruir en esta Internet que nos rodea y en la que un negacionista puede discutir al mismo nivel que un científico.

Sí, estamos solos

El titular de Economía Digital, que cita un estudio de la Fundación La Caixa, es desgarrador: "Una de cada cuatro personas adultas se siente sola". Una de cuatro. Por supuesto, la pandemia influye en este resultado, y la situación de las personas más mayores, aisladas en sus domicilios en muchas ocasiones, ayuda a incrementar el dato. Pero lo que importa es el resultado: la soledad en la que tanta gente se siente, esa angustia, esa tristeza, esa insignificancia de cada día y de cada acción, incluso aunque estés con otras personas, y que puede arrastrarte a algo peor. Y eso no se cura con una vacuna.

¿Silicon Valley se vacía?

"Silicon Valley se ha vuelto muy caro y los trabajadores no siempre pueden pagarse una casa a pesar de los altos salarios". ¿Por qué? Porque solo el año pasado "se crearon 821.000 nuevos puestos de trabajo en el área de la bahía desde la crisis económica, pero solo hay 173.000 nuevas unidades de vivienda". Así que empresas como Hewlett Packard abandonan el valle más famoso del mundo y se mudan, principalmente, a Houston, que está sabiendo atraer todo ese talento, todas esas oportunidades para familias y todos esos impuestos. Los entrecomillados del párrafo son del texto de Xataka.