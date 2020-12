Los "siempremalistas"

Hace tres semanas, @iurkullu dijo que "una situación buena" sería una incidencia acumulada de 60 casos por 100.000 habitantes. Hoy ha decidido reabrir los bares nada más y nada menos que con una de 327.



Irresponsabilidad es poco. — Arkaitz Rodriguez Torres (@arkarodriguez) December 10, 2020

Y los que de verdad están mal

¿Vuelve el velo?

Que no digan que no están enterados

¿Dónde se va o de dónde viene?

El término entrecomillado no es mío, sino del genial Javier Vizcaíno, y es perfectamente aplicable a aquellos que, como, siempre creen que: Bildu presionó para que la hostelería cerrase en primavera y el lehendakari mantuvo la actividad económica. Mal. Cuando la pandemia aconsejó ely Urkullu lo ordenó, mal. Y ahora que se les permite abrir, por supuesto, para el líder de Sortu y unos cuantos más ubicados en las esquinas políticas también está mal. Loscreen que siempre ganan. Pero ganan mal.La crisis sanitaria está siendo(por eso llevo tan mal la existencia de quienes quieren beneficiarse de nuestro cansancio por su interés), y la económica derivada también lo va a ser. Muchos ya lo sufren, con(y sin la ayuda de emergencia que prometió el gobierno español), pero hay quien incluso lo sufre más: laque acabó con tres vidas y 17 heridas y heridos (y podía haber sido mucho peor ya que podían vivir hasta 200 personas en la nave incendiada, según El Periódico) nos ha puesto también frente a un problema que no hemos querido ver.Lade España está ante su enésima prueba de fuego (después de quemarse en todas las anteriores, empezando por los presos políticos catalanes que siguen en la cárcel): la justicia puede seguir adelante con la causa contraya que, según cuentan en InfoLibre, había sido avisado de la investigación por lo que la regulación voluntaria de parte de€ O puede volver a poner un velo sobre los asuntos reales, dar por buena esay cerrar en falso otro escándalo de la jefatura de Estado española. Ellos deciden. Luego lo haremos nosotros.Tan lejos de mí quiero a lacomo a los republicanos que gritan para ocultar lo que callan: varios digitales explican que el gobierno español estaría colaborando con lapara encontrar el mejor momento y la mejor manera de queal suelo sobre el que reinó. "Hay clara sintonía entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín", explican en Esdiario. Lo que lleva a la siguiente pregunta: ¿está enterado Iglesias y todo lo que diceno hay, de facto, dos gobiernos paralelos que se esconden para negociar?"Puestos al robo, casi preferimos volver al clásico" es una de las declaraciones que recopilan en El Confidencial en su extensa pieza sobre el modelo de negocio de la gran app de música. Grande€ Pero poco rentable para la propia empresa (que invierte todo lo que tiene y lo que no para seguir creciendo) yque, además, sufren otros perjuicios: más atención a los más grandes que con el formato físico y la certeza de que los usuarios ya no escuchamos discos enteros,. Pero la gran pregunta es: ¿estamospor mejorar todo esto?