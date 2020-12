La peor ciega

Inaceptable e impresentable respuesta de Margarita Robles a mi pregunta sobre el chat de los militares y los cánticos ensalzando a la División Azul en algun cuartel. Hoy la Ministra se ha ganado el efusivo aplauso de la bancada de Vox. pic.twitter.com/xy8AioBzwp — Joseba Agirretxea (@jagirretxea) December 16, 2020

Los hechos

Y su jefe, en Abu Dabi

Iglesias tiene que ser muy cabezón

Hay esperanza

Un chaval de 12 años ha escrito a @deia_eus para dar su punto de vista sobre una columna mía. No os podéis imaginar el alegrón que me ha entrado. Y qué bien escribe y argumenta el amigo... — Javier Vizcaíno (@Javiviz) December 16, 2020

La ceguera dey otros miembros del gobierno más progresista de la historia forma parte ya del caradurismo español. La encendida defensa de la ministra del área puede explicarse como unpero es: los hechos demuestran cada vez que les ponemos el foco que el franquismo sigue activo en el ejército español. No está en la reserva, precisamente. Y apelar a los posibles prejuicios de un nacionalista comoeshaciendo bueno aquello de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no quieren.Los hechos son los que son: los del(parte que parte la pana de progre que es, incluida), que niegan la evidencia, como todos los presidentes, vicepresidentes y ministros que les han precedido. Los del ejército, que en cuanto les enfocamos les vemosa quien no piensa como un franquista, cantando canciones de la División Azul o levantando el brazo a la manera nazi. El vídeo decon lo recién citado grabadoy "en instalaciones militares" corría por Internet mientras hablaba Robles.No todo es culpa de los sucesivos ministros de Defensa o presidentes del gobierno en España:y de todos los ejércitos algo tendría que decir de queaquellos que dependen de ella, ¿no? Pero, claro, ¿qué podemos pedir a quien fue designado por el mismísimo Franco como su sucesor? Así es España, y no de otra manera. Para rematar la situación,informa de que pasará la Navidad, donde reside desde agosto (y desde la investigación de sus cuentas), porque la tranquilidad de allí no va a disfrutarla aquí, que podemosentre todos deDadas las circunstancias reales, no las que se han inventado y nos han vendido de una España democrática y constitucional,para doblegar al gobierno español del que, por cierto, forma parte. No se trata ya de subir elo de garantizar sobre el papel un(que no ha llegado a las cuentas corrientes de los que lo necesitan), se trata de implosionar una España que huele a naftalina y a cerrado como siempre: cada día, más. Así que, por mucho que pose y por mucho que e, o ataca la base, o será cabezón para el tuit y la foto.Dadas las circunstancias que nos rodean (y eso que en la columna no hemos hablado de coronavirus), me abrazo y me aferro a este: "Un chaval de 12 años ha escrito a DEIA para dar su punto de vista sobre una columna mía. No os podéis imaginar el alegrón que me ha entrado. Y qué bien escribe y argumenta el amigo...". Hay esperanza en la chavalada, sí.. No todos pasan de leer el periódico. No todos tienen como modelos a influencers que alardean de españolismo. No todos son como somos sus mayores, en definitiva.