¿Maroto como modelo? ¿E Iglesias?

El 99,82% de los vacunados con AstraZeneca en España se encuentran de puta madre.

Lade lapor empadronarse fuera de plazo en Madrid ha generado muchos chistes en Twitter, especialmente. Entre todos, me quedo con uno en el que se ve ay la frase:, como si el exalcalde de Gasteiz increpase al ex de UPYD y Ciudadanos. Es cierto que Maroto actuó con más premeditación pero no lo es menos que, realmente, da igual que Cantó vaya o no en listas. Ya está sirviendo paray puede que, como apuntábamos en esta misma columna, las carreras de Maroto y Cantó se crucen como senadores autonómicos.Me parece bien quehaya pedido laque le corresponde como exdiputado en el Congreso. Los derechos hay que ejercerlos, y más cuando protegen a los vulnerables. Lo que no me parece tan bien es que Iglesias, como asegura Nacho Calle, subdirector de Maldita.es, sobre la noticia en sí: "Esto es mentir a sabiendas porque se les dijo que en Maldita siempre hemos preguntado e informado cuando un ministro ha dejado el Gobierno. Lo contamos con los. ¿La diferencia? Que ellose Iglesias sí".El sociólogoredondeaba el titular de EFE ("Solo el 0,18 % de los vacunados con AstraZeneca en España ha tenido efectos adversos") con este tuit: "en España se encuentran de puta madre". Esta afirmación es la que tenemos que repetir en Twitter, en los periódicos, en los grupos de WhatsApp con familia y amigos, en el trabajo y donde nos sea posible., este es el único mensaje que cabe, ganemos o no algunos clics en nuestra web o algunos retuits, porque si no lo fuesen no se habrían aprobado. Insistamos. Por todas y todos.Hace solo unos días les mostrábamos en la columna la imagen de losque liberaba ely aliviaba el mercado mundial. Aquella foto solo era la de una cuadrilla de trabajadores, porque fueron muchos los que ayudaron a. Uno de ellos, este: "El conductor de la excavadora del canal de Suez dice que durmió 3 horas al día y quepor intentar desencallar el Ever Given" (Business Insider). Su nombre es Abdullah Abdul-Gawad y todos vimos su excavadora haciendo unque parece que nadie ha compensado.A estas alturas de la pandemia que algo cierre por culpa del Coronavirus casi no es noticia. Lo es que algo abra vía medida judicial o si la política interviene (o puede intervenir) en la clausura. Así que elen Bilbao podría estar, como tantas otras cosas, y ser noticia deportiva y económica (quien niegue el impacto de un evento tan grande o ha sido engañado o forma parte del engaño), pero si añadimos el, haya o no motivos más allá de lo que diga el PP, que representa al 6% del electorado, que, lo encontramos en la portada de varios digitales. Así va esto.