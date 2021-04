No quiero pensarlo, pero€

Traducción: "No legislé en las tres olas anteriores, voy a hacerlo con el 4-M a la vuelta de la esquina, Hulio. Que cada CCAA se busque la vida y cada TSJ se la bendiga. Pa qué gobernar si se puede prometer. Trabajar, dice mi añorado Pablo, es de cretinos" pic.twitter.com/AzDIbGfzez — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) April 13, 2021

Otra crónica parlamentaria

Mi preocupación es si Santiago Abascal sufre ahora de túnel carpiano por haber sostenido medio ladrillo durante casi 10 minutos. — MrInsustancial (@MrInsustancial) April 14, 2021

Minuto y resultado

Qué drama

Yo también hablo de trombos

¿Y si al final tanto trombo viene de que la gente lleva un año apalancada en el sofá? — Alejandro Izaguirre (@alexizag) April 13, 2021

Cuandofue nombrado director de Opinión en El Mundo perdimos un gran cronista y columnista€ Y ganamos un tuitero echado a perder y un responsable de sección que mantiene a Jiménez Losantos y Arcadi Espada. Pero Bustos sigue dejando ver su, como este resumen de lo que parece que realmente"No legislé en las tres olas anteriores, voy a hacerlo con el 4-M a la vuelta de la esquina, Hulio.y cada TSJ se la bendiga. Pa qué gobernar si se puede prometer. Trabajar, dice mi añorado Pablo, es de cretinos".Soy un cronista frustrado. Esa siempre fue: contar a mí manera lo que había pasado en un parlamento o un campo de fútbol o regatas. Pero no creo que llegue a conseguirlo. Por eso, como fue Jorge Bustos, y los que no pretenden serlo pero lo consiguen, incluso en Twitter. Esta frase de Mr. Insustancial sobre lo que hemos visto esta semana en el Congreso y el Senado bien podría estar en las crónicas o los comentarios: "Mi preocupación es sisufre ahora de túnel carpiano por haber sostenido medio ladrillo durante casi 10 minutos".No son pocos los cronistas políticos que saltan a la arena deportiva y al revés. En el fondo, ambas áreas se parecen tanto que también en política podemos hablar de: "El Gobierno de Ayuso notifica el 'fichaje' deque aprobó Derecho a Pablo Casado", leemos en El Plural. El nombramiento, "como vocal del Patronato de la Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros", adscrito a la UCM, fue, Eduardo Sicilia, cesado por Díaz Ayuso junto a Ignacio Aguado y el resto de los de Ciudadanos.He leído dos veces la noticia y todavía sigo buscando la argucia estadística que permita explicarla: "En España hayquenunca. El desempleo entre quienes nunca han tenido una ocupación crece tres veces más que la media nacional y afecta ya a 355.607 personas" (Vozpópuli). Si la explicación es puramente sociológica y, efectivamente, más de 100.000 personas mayores de 45 años no han logrado encontrar un empleo en su vida,en España es extraordinario y con tantas caras, todas trágicas, que la preocupación europea debería de ser aún mayor.No tengo ni idea de vacunas más allá de lo que leo de lo mucho que se publica. Y entre los divulgadores científicos de los que me fío el consenso es bastante amplio: eldetectados entre quienes han recibido vacunas. E incluso si hubiera una vinculación directa,que el riesgo que plantea. Pero fue Alejandro Izaguirre quien, en Twitter, puso voz a mi pensamiento, mucho más mundano: "¿Y si al final tanto trombo viene de que la gente lleva un año apalancada en el sofá?". Levantémonos y actuemos€ En contra de quien nos quiera con miedo.