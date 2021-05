La factura

La ideología

La indecencia

El mercado

Los banqueros

"Los hospitales propiedad de(CHS), una de las mayores cadenas hospitalarias de Estados Unidos, han presentado al menos 19.000 demandas contra sus pacientes pordesde marzo de 2020", esa es la nota que leemos en CNN y, sí, se refiere a los pacientes afectados de coronavirus. Parece que no es la norma general, pero sí es un anuncio grave: "que pueda hacer un sistema hospitalario que demandar a los pacientes por sus facturas médicas durante una pandemia y una recesión", dice una portavoz de los pacientes indefensos.Si el titular de la CNN sobre el sistema de salud estadounidense no resulta suficientemente aterrador, hemos encontrado otro para no dormir: "En Estados Unidos latambién es guerra cultural:". Es decir: el principal partido conservador de aquel país se está convirtiendo en el grupo que reúne a los trumpistas, los negacionistas y los antivacunas. Un partido cuya élite política surge de la(esa que puede pagar sus facturas médicas), y que está llamado a volver a gobernar antes o después por culpa de aquel bipartidismo perfecto.La vacunación masiva en Israel no dio ael margen político necesario para gobernar. Así que la legitimidad que no ha alcanzado en las urnas la está arrancando de. Suena reduccionista y crudo, pero Ockham y yo estamos de acuerdo: la escalada de violencia provocada por Israel tiene una explicación así de indecente. El presidente israelí, además, insiste en ello:(por supuesto, él lo llama el mantenimiento del orden) continuará.¿Hasta que Hamás o la Yihad desaparezcan, como sugiere en su último vídeo? Eso no va a suceder. Netanyahu lo sabe y todos lo sabemos.Intento ser una persona que lee a quienes saben más que yo, que huye de prejuicios y argumentarios, y que intenta llegar a conclusiones. Básicamente, si no lo hiciese esta columna no tendrías sentido. Con todo, lo deme resulta incomprensible: ¿cómo puede ser que el país que primero sufrió la pandemia, con todo el desconocimiento, haya sido el quede toda este mierda? No me creo las teorías de la conspiración y precisamente por eso me parece más difícil de entender que su, uno de los indicadores económicos globales, por ejemplo, haya ido viento en popa.Me hago viejo y empiezo a arrepentirme de cosas que no he hecho. Por ejemplo, me arrepiento de no haber elegidoque el periodismo: a mismo talento y mismo esfuerzo, quien haya, por ejemplo, vive mucho mejor que yo. "El Banco de España pagó durante ocho años a sus exdirectivos finiquitos que triplican los asignados a esa categoría". Curiosamente, "en febrero de 2020, el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se opuso públicamente a lay a la subida del salario mínimo" (InfoLibre).