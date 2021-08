Greta, insultada

Greta tu di lo que te de la gana, que yo haré lo que me salga de los ????. #TeamVox https://t.co/3vumhSsauE — Federico ??????????????? (@federico_G_) July 31, 2021

Europeos sin vacaciones

Juan Carlos I, un año de huida

Vox contra Vox

La imagen de las olimpiadas

Tener ojo, saber encuadrar y esperar. Foto de Ubald Rutar, IOC. pic.twitter.com/c5vApbtMvy — Moeh Atitar ?? (@guerraypaz) August 1, 2021

El, sólo tenemos que mirar cualquier informativo para comprobar que alguna catástrofe natural, relacionada con el clima, se está produciendo en alguna parte del mundo. La abanderada de esta lucha es la sueca,, la niña que conmovió al mundo y que ha crecido batallando. Advierte ahora en un vídeo del peligro que supone para el planeta nuestro. El debate ya estaba abierto y es posible que para coordinar los esfuerzos para su reducción se requiera de mucha diplomacia. Justo de la que carecen los muchos usuarios que insultan a la activista en twitter.Uno de los indicadores que marcan la prosperidad de una sociedad es la posibilidad que tienenal menos una semana al año. Según un estudio de la Federación Europea de Sindicatos, alrededor de 35 millones de los europeos son trabajadores que ry no pueden permitirse el lujo de abandonar sus hogares, ni tan siquiera unos días, para descansar durante el verano. Existeentre los ricos, que disfrutan del ocio, y los pobres cuyo presupuesto no permite estos dispendios. Está sobre la mesa la imprescindible subida del salario mínimo.Es estos días se cumple un año de lahacía Emiratos Árabes Unidos, escapada que muchos definen como huida. Durante el tiempo transcurrido han ido apareciendo un goteo de cuentas en paraísos fiscales, supuestas comisiones millonarias, negocios de venta de armas, opacas fundaciones, varias regularizaciones fiscales. El lavado de cara de la institución se ve constantemente empañado por constantes revelaciones sobre la fortuna oculta de Juan Carlos I. El futuro no está claro, pero apostamos a que no le veremos sentado en un banquillo.Como si se tratara de un partido de izquierdas cualquiera,se ha manifestado, frente a su sede malagueña, protestando contra la gestora que ha cogido las riendas de la formación en la provincia andaluza. Desde este órgano, que dirige la, han manifestado que se trata de "un pequeño grupúsculo, un grupo minoritario que sólo buscaporque no han podido controlarlo". Mientras tanto, los críticos denuncian la falta de democracia interna. Extraña la reivindicación, los procesos participativos nunca han sido santo y seña de la ultraderecha.Tener buen ojo y esperar el momento adecuado, una máxima en fotografía. A rajatabla lo sigue el. Una foto suya, de un saltador, ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Captar un deportista en pleno vuelo es una imagen recurrente, pero quey con sus brazos abiertos forme la letra "t" es una estampa espectacular. Veremos retratada la realidad de los juegos desde múltiples perspectivas, todo ello gracias al trabajo de unque arrastran la dificultad añadida de las importantes restricciones y medidas anticovid que entorpecen su trabajo.