Vox continúa sembrando odio

Antonio Gallego, sembrando odio

Mis hijos ya tienen su grupito de amigos en el camping. Se ha incorporado uno nuevo: Julen, un chavalín de Guipúzcoa, incapaz de jugar con los demás al no hablar ni una palabra de español. Ni una.



Es muy triste que el separatismo tóxico empobrezca así a tantos Julen. — Antonio Gallego (@AntonioGalleg0) August 8, 2021

José Manuel Soto contra ABC

#PepeViyuela tiene todo mi respeto como artista, lo único q digo es q no entiendo q le den la portada de un periódico de derechas una semana después de pedir públicamente la ilegalización de @vox_es , al q votaron 870.000 andaluces en las últimas elecciones. Perdón por opinar€ — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) August 9, 2021

Madrid, la base de sus decisiones

Fármaco contra la Covid-19

Lucas Mondelo, denigrante trato

La trayectoria política dees de lo más ecléctica, pasó de CiU al PP y de ahí a Vox, ha recorrido un camino sinuoso. Ahora está inmerso en la peculiar manera de comunicar del último partido en que ha recalado. Nos regala un tuit en el que afirma encontrarse, junto con sus hijos, en un camping en el que hay un niño de Gipuzkoa, de nombre Julen, que no sabe ni una palabra de español, añadiendo los términosya tenemos su ideario completo. La veracidad de su relato está más que en entredicho, muchos usuarios comparten el curioso dato de la web del Congreso, soltero y sin hijos.El cantante José Manuel Soto encarna lo más casposo del ultranacionalismo español. Su condición de señorito andaluz le sitúa en el espacio político al que pertenece su colectivo, a la derecha de la derecha. En fechas recientes el cómico,, tuvo la osadía de pedir la, con lo que se ganó el "cariño" de los seguidores de la formación de Santiago Abascal. Una portada de actor riojano en el ABC, hasta ahora nada sospechoso de ser un diario izquierdista, ha levantado las iras del intérprete andaluz. Sostiene que es su crítica a la ultraderecha la que coloca al comediante en un lugar tan destacado del periódico.Hemos comentado en varias ocasiones la escasa capacidad vaticinadora de. Recientemente ha recomendado prudencia antes de considerar la inoculación de una dosis de recuerdo de la vacuna. Sin embargo, su índice de aciertos no puede justificar tomar sus palabras de forma sistemática por erróneas y desoír a la OMS. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, asegura que, tras oír al epidemiólogo español, piensa ya en inocular la tercera dosis porque considera queEsperemos que esa no sea la base científica que guíe sus decisiones.Estamos tan centrados en la campaña de vacunación contra la Covid-19 que no recordamos la lucha para encontrar fármacos para el tratamiento de los infectados. Al inicio de la pandemia se probaron todos los medicamentos posibles. A base del método prueba, error, se fueron descubriendo los más efectivos, sin embargo, a día de hoy no hay un remedio específico contra la enfermedad. La esperanza llega desde Israel, donde los científicos están ensayando con un nuevo compuesto que, a priori, augura la curación del 90% de los casos. Están en las fases iniciales del estudio, pero suena muy prometedor.El baloncesto femenino está en shock. Una entrevista a la exjugadoraha destapado la caja de los truenos. En la conversación reconoce haber padecido bulimia a consecuencia del denigrante trato recibido del recién cesado seleccionador, Lucas Mondelo. Algo sospechábamos después de la inesperada retirada del combinado nacional de tres de sus pilares. Además, tras la marcha de la entrevistada, el pasado mayo, otra de sus compañeras,, respondió con contundencia en twitter al amable mensaje del entrenador, "