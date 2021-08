Begoña Villacís, orgullo alquitranado

En pleno debate por el cambio climático, con unas extenuantes temperaturas en buena parte de la península ibérica, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, comparte orgullosa en Twitter un mensaje en el que afirma que "invertimos en mejorar la calidad de vida de los madrileños". Anuncia que, por segundo año consecutivo, llevan a cabo la "operación asfalto", destinada a pavimentar las calles de la capital del Estado. La respuesta no se ha hecho esperar, la reclamación de más zonas verdes se convierte en un clamor popular. Mientras importantes ciudades europeas restringen el tráfico, Madrid sigue sacando pecho, pero alquitranado.





2021:



París: operación verde histórica

Madrid: operación asfalto histórica



Ciudades del futuro vs ciudades del pasado https://t.co/SVcsllPX6G — David Iglesias (@davidiglesiasec) August 14, 2021

Toni Cantó sigue a C. Tangana

Día de mucho trabajo en la Oficina del Español https://t.co/xucxM8A71X — Basadiria de García ?? (@IriaObaya) August 14, 2021

El infierno del covid persistente

Una niña muy ilustrada

Isabel se ha saltado el debate de si letra de palo o letra ligada en educación infantil, y ya escribe con letra de persona adulta, con sus acentos y todo. Brava, Isabel! https://t.co/JgPEVZ60WF — Cronopia (@LaCrono__) August 14, 2021

El oro de la voluntaria

El cantante C. Tangana nos tiene acostumbrados a sus polémicas, generalmente relacionadas por su escaso respeto por el sexo femenino. La última, una foto en unha levantado una tremenda polvareda en las redes sociales. Se suceden las lógicas acusaciones de machismo y de cosificación de la mujer. La cuenta @GobiernoAlerta, que monitoriza los movimientos de las cuentas institucionales y de los miembros de las administraciones, se hace eco de la reacción del director de la madrileña oficina del español,. Con un extraño sentido de la oportunidad, ha comenzado a seguir a C.Tangana en Twitter.Es una dura realidad, aunque suceda en pocos casos, la covid persistente supone una pesadilla para aquellos que la sufren. Comparten en Nius el testimonio de Begoña Toquero, una guipuzcoana de 47 años y madre de dos niñas de 15 y 9 años. Las tres continúan padeciendo los síntomas de una enfermedad queaño. Soportan a diario, cansancio extremo, dolores musculares, presión en el pecho, perdidas de memoria y unaque complican sobremanera llevar una vida lo más cercana posible a la normalidad. Aunque pensemos lo contrario, aún desconocemos demasiado de esta enfermedad.El community manager de la Policía Nacional ha publicado un mensaje, suponemos que para destacar las bondades de los miembros del cuerpo, que ha generado muchas suspicacias en Twitter. Nos informa que una niña de 5 años les ha entregado un mural en Zaragoza. Su finalidad, trasladarles su deseo de convertirse en policía en cuanto crezca, cierran el tuit con un almibarado. No hace falta ser muy perspicaz, y en su trabajo deberían serlo, viendo la sintaxis de las frases, la perfecta caligrafía y que no falta un acento, para que haya serias dudas de que haya sido realizado por una tierna infante.Cerramos la columna de hoy con una emotiva historia publicada en el Instagram del atleta jamaicano Hansle Parchment. En los pasados juegos olímpicos ganó el oro en los 110 metros vallas, pero estuvo a punto de no hacerlo. No tuvo ningún percance físico,en las semifinales y no tenía forma de llegar al estadio. Tras varios intentos fallidos de conseguir un coche de la organización, una joven voluntaria le prestó el dinero para un taxi y el resto es historia. Antes de retornar a su país, buscó, y encontró, a su salvadora, agradeció su gesto, le devolvió el dinero y le regalo una camiseta.