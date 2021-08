Ridículo y terrible

Sería cómico si no fuera tan dramático. Parecen escenas de Borat. https://t.co/LbkKryuqPJ — Vicente Ruiz (@vicenruiz) August 16, 2021

Pero también pasajero

La conmoción que provoca Afganistán puede ser sincera, pero es pasajera. La sumisión, la tortura y el terror en Afganistán no lo va a ser. La cultura de la conmoción consiste en espeluznarse a corto plazo y de forma anárquica por horrores que no acaban cuando pasamos a otra cosa. — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) August 16, 2021

Lo que no debemos olvidar

Lo único que se me ocurre decir sobre lo de Afganistán es qué vergüenza damos. Qué mentirosos son todos y qué gratis les salen a todos sus mentiras. — Diego E. Barros (@diegoebarros) August 15, 2021

Sus madres y padres no lo harán

Front page of Daily Mail "After 20 years, Afghanistan abandoned in days" "what the hell did they all die for?" pic.twitter.com/wmngBukOat — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 15, 2021

Las élites

The son of Afghan elites posted an Instagram photo of him casually taking a private jet out of the country. pic.twitter.com/b1UAO3gOTe — Permanent Pain Prateek (@PraticOslo) August 13, 2021

Los vídeos de losdel palacio presidencial son bien descritos por el periodista Vicente Ruiz: "Sería cómico si no fuera tan dramático. Parecen escenas de Borat". En efecto, son imágenes ridículas y terribles: esas personas que viven para la imposición de sus ideas pasan un rato toqueteando lo que van a destruir: el progreso, aunque sea en su expresión más trivial. Pero también van a destruir lo que más importa: la limitada libertad de un pueblo que, según su pirámide poblacional, mayoritariamente desconoce lo que es vivir bajo el yugo talibán.también clava su tuit: "La conmoción que provoca Afganistán puede ser sincera, pero es pasajera. La sumisión, la tortura y el terror en Afganistán no lo van a ser.y de forma anárquica por horrores que no acaban cuando pasamos a otra cosa". En este momento que nos ha tocado observar, en el que las noticias se devoran a sí mismas y vivimos con una intensidad impostada cada drama, tuiteando desde nuestro sofá o nuestro puesto de trabajo, el interés por Afganistán pasará, como pasó el de Siria o Palestina. Pero los talibanes seguirán allí.Dejaremos de ver los rostros de las y los afganos, sobre todos, los de ellas: periódicos, teles, radios y Twitter se ocuparán de otros asuntos, deo de una hambruna en el continente africano que, de pronto, centra nuestro interés. Pero mientras todo eso pase tenemos que ser muy conscientes de cómo funciona el mundo: "Lo único que se me ocurre decir sobre lo de Afganistán esQué mentirosos son todos y qué gratis les salen a todos sus mentiras", tuiteaba Diego E. Barros, señalándonos como sociedad y, sobre todo, a esos dirigentes que se contradicen sin ruborizarse.Los talibanes no solo se van a quedar con los autos de choque, las máquinas de los gimnasios, los cines, las cometas y los derechos humanos de mujeres y niñas, también(ese progreso sí les interesa). Miles de militares de varios países han pasado por Afganistán estos años armando a unas fuerzas autónomas que no han sabido oponer resistencia. Por el camino, afganos y visitantes perdieron su vida. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso se pregunta el Daily Mail en una de las portadas más duras de la semana, con la foto de uno de los entierros deEn estos 20 años la población afgana se ha rejuvenecido, la mayoría solo conoce esa convivencia con militares de otros países. Y en estos 20 años tambiénUna élite que ha vivido hasta el último minuto con todas las comodidades occidentales, y no hablo solo de los autos de choque o el gimnasio: el "entrepreneur" Sultan Ghani subía a Instagram una foto de sí mismo acercándose a un jet privado con cierta parsimonia para abandonar Afganistán al principio del acercamiento talibán. La gilipollez, como todos sabíamos, es universal.