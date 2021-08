Claro que sí, guapi

Subida incontrolable de la luz, + impuestos, promesas de vacunaciones incumplidas en el conjunto de España, últimos en vacunación de jóvenes 20-29 en Euskadi y se ponen de lado ante nuevas humillaciones a las víctimas de ETA. pic.twitter.com/au78YQvK7u — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) August 18, 2021

No hay manera de tomarse en serio el tuit de(y esta primera frase vale para cualquier momento si cambiamos la palabra "tuit" por "discurso") en el que intenta arrimar el ascua de la campaña del PP para toda España a la sardina vasca: el candidato quiere aprovechar el "¿Dónde está Sánchez?" para meterse con ely, por supuesto, en su ensalada mental no puede faltar ETA. Así intenta cuadrar su pensamiento circular y seguro que en su cabeza todo tiene lógica, pero nada de lo que dice en el tuit tiene sentido. Y esta última frase también vale para cualquier momento.Intentar agredir a algún ertzaina que acuda a disolver a las cuadrillas que hacen litros forma parte de la fiesta para algunos. Una fiesta violenta que políticos irresponsables han intentado apadrinar para cazar votos de la pobre chavalada que no puede emborracharse en paz. Ense hacen eco de esta "moda" añadiendo la frase de cabecera de casi todos los sindicatos: "ErNE señala al Gobierno vasco por la falta de medios". Estoy seguro que todas y todos los agentes que tienen que mantener las recomendaciones sanitarias incluso entre borrachos saben bien quién está enfrente y quién, a su lado.Quienes tenemos algo que ver con Internet en Bizkaia conocemos a la familia, de Getxo, de la que ahora sabrán muchas y muchos más gracias al artículo en Yorokobu y al reconocimiento de Getxophoto 2021 a, y a la ama de los dos últimos,, que, de 1995 a 1998, fotografiaron el municipio en el que vivían para componer un mosaico en una web (Getxoweb) adelantándose a la idea de lo que más tarde todas y todos conocimos como Google Street View. Por suerte, esta familia con tanto impulso y talento (Aitor sigue sacando fotos extraordinarias) también forma parte del paisaje humano local.Después de leer la pieza ensobre cómo "Facebook incumplió la ley electoral al ocultar 752.000 euros que recibió de Podemos" deduzco que el gigante de las redes ha cometido algún error en la comunicación al Tribunal de Cuentas y me llama la atención, una vez más, la cifra, lo que destina Podemos a Facebook e Instagram, que solo es una parte de lo que invierte en campaña (y fuera de ella) a la comunicación on line. ¿De verdad les funciona? ¿Sin ese gasto tendrían unos resultados electorales aún peores? El retorno de la inversión publicitaria es muy difícil de ponderar aún hoy, pese a todas las estadísticas.El gol deal FC Barcelona en San Mamés, de chilena, quedará para siempre en la memoria de las y los aficionados, sobre todo, porque aún lo veremos miles de veces más en nuestra vida. Pero ha habido otros, no tan espectaculares pero igual de efectivos porque ayudaron a ganar duelos entre ambos equipos en Bilbao, y en las redes del Athletic los están recordando para calentar, por fin, el ambiente. Un ambiente que no será el de las grandes citas pero que generará la misma ilusión y el mismo nerviosismo porque regresamos a casa, a nuestro campo, a nuestras gradas. Vuelve el fútbol en directo. Por fin.