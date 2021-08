Nos sobran

Es robo y pillaje

Otra noche de disturbios en Donostia: Ataques a comercios, policía y destrozos en la ciudad... pic.twitter.com/Wpx00xWQVv — GipuzkoaGaur (@gipuzkoagaur) August 22, 2021

¿Qué les diferencia?

Memorias de (Sud)África pic.twitter.com/rbrsvGyke8 — Es evidente que estamos tratando con retrasados (@MrInsustancial) August 22, 2021

"La tontificación"

La tontificación, fenómeno por el que personas cultas y formadas profieren memeces con gran solemnidad y ademanes, es uno de los efectos más evidentes del mesacamillismo televisual. https://t.co/4QBHgclkYP — Pedro Vallín (@pvallin) August 22, 2021

Bien hecho

Por supuesto que no es una casualidad

No son descontentos, no son negacionistas, tampoco son vándalos: quienes golpean las lunas de los negocios y los saquean se dedican al robo y al pillaje, y como tal hay que tratarlos. Si empezamos (y empezamos por la prensa) a hablar de jóvenes cansados de las restricciones, malo. Pero peor lo hacen quienes son templados porque saben que han cebado a esos monstruos y que el descontento o "el conflicto" son sus únicas bazas políticas. ¿Cómo no acordarse de esos políticos que pedían dejar a la chavalada que camele como quiera? Algunos siempre han preferido dar munición antes que soluciones.Ante las restricciones en el ocio nocturno, violencia. Ante las restricciones en la tauromaquia, violencia. Esa respuesta, que es la misma, la ofrecen desde los dos extremos del abanico político al momento que todas y todos, estamos sufriendo sin excepción: la izquierda, ya saben, progre y guay, no levantan la voz ante el vandalismo porque lo cebaron. La derecha española sí lo hace contra quien anuncia que el funeral por una fiesta taurina que si no está muerta agoniza. Mr. Insustancial denuncia el tuit de Rocío Monasterio en el que, rifle en mano, anuncia su defensa de "la cultura española" y, cómo no, de "la libertad".Quiero pensar que Pedro Vallín sabe que se equivocó cuando metió en el mismo saco a todas y todos los contertulios "de mesa camilla", como él mismo los llama. Pero es innegable que existe el fenómeno que identifica con esa normalización de la difusión de la opinión política sin mecanismos de corrección: "La tontificación, fenómeno por el que personas cultas y formadas profieren memeces con gran solemnidad y ademanes". Lo hace después de que Paco Marhuenda, el director de un periódico, dijese en La Sexta que "los toros forman parte de la cultura. Disney ha hecho daño haciendo que los animales hablen".Me hago viejo y la defensa o el ataque por sistema cada vez me da más pereza, especialmente, en mí. Así que cada vez describo con más satisfacción los aciertos de las opciones políticas que no son las mías, como la del gobierno español en la salida de personal propio y civiles de Afganistán, colaborando, además, con el estadounidense, que es el que corta el bacalao allí. El PP infló mucho el globo de la inacción y puso en bandeja al PSOE triunfar con una buena reacción, lo que ha sucedido. Ahora, los de Casado guardan silencio (salvo los hooligans que están para meter ruido) y, lo más importante, las personas se salvan.Que Froilán y Victoria Federica de Marichalar, nietos y sobrinos de reyes de España, hayan sido multados en menos media hora por dejar mal aparcados sus coches (en ambos casos, un Audi Q3 de 40.000 € para arriba) en Marbella (el de él, en un paso de peatones; el de ella, en una parada de taxi), no es una casualidad: es otra muestra de la impunidad con la que la familia Borbón vive. Por supuesto, estamos ante un síntoma, el de "a mí me da lo mismo" por partida doble: por cayetanos y por borbones. Pero ese pasotismo no es la dolencia: la enfermedad es su sensación de que no va a pasarles nada.