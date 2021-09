La verdad, cada vez más lejos

El futuro verde es el tren

?????? Un grupo de candidatos de Los Verdes propone crear una red de trenes nocturnos que conecte 200 ciudades europeas mediante 40 lineas.



La idea: que moverse en tren por Europa sea tan fácil como volar.



¿Os imagináis? ??



(Podéis leer más (en ????) aquí: https://t.co/ACPBZOqmD5)

El presente es la mentira

Ayuso: "La homofobia está en la cabeza de la izquierda" pic.twitter.com/dPAIZtiKRm — El HuffPost (@ElHuffPost) September 16, 2021

El gobierno más progresista de la historia

El lavado de cara a China

El fútbol moderno era esto

La izquierda abertzale: su visión, corta, tirando a paleta, y su nula capacidad de variar su discurso (con alguno lleva más de 40 años de retraso), le mantienen contra un proyecto europeo y verde. Sí, verde: "Un grupo de candidatos de Los Verdes propone crear una red de trenes nocturnos que conecte 200 ciudades europeas mediante 40 líneas. La idea: que moverse en tren por Europa sea tan fácil como volar" (Guillermo Íñiguez). En efecto, esa es la idea contra la que se posiciona la izquierda abertzale, se mantiene (y empuja a EA y Alternatiba).(otro) a la lista.. Y como buena populista, miente: "La homofobia está en la cabeza de la izquierda" (Huffington Post), aseguró en la Asamblea de Madrid para luego poner como ejemplo que una de las fiestas más importantes de la Comunidad es la del Orgullo. Y no quedó ahí: no dudó en acusar a algunas asociaciones de coartar la libertad en ese desfile. Me cuesta creer que una mentira tan burda como la entrecomillada (que es literal) sea creída por alguien tanto como me cuesta creer que haya sido escrita y leída con convencimiento, y no a modo de chiste privado.Ni la UCD, ni el PSOE de González, ni el PP de Aznar, ni el PSOE de Zapatero, ni el PP de Rajoy: el gobierno más progresista de la historia de España, el dey permite que no se desclasifique información que va de personas, de personas que sufrieron y murieron a manos del Estado. En Público recogen cómo "el PNV eleva la presión" con un tema que persiguen desde hace años y que todos los gobiernos españoles intentan esquivar. Todos. Además, sin esconderse ni ruborizarse: con un bloqueo propio de otro tiempo.Como potencia económica, China cuenta con conservadores y liberales para que le enjabonen. Como potencia comunista, China cuenta con la izquierda mundial para que le aclaren. Entre unos y otrosAhora, en su nueva cruzada contra los videojuegos, China quiere "evitar que muestren un conjunto de valores erróneos, incluido el amor gay" (El Chapuzas Informático). Y aun con esto contará con defensores entre los cuadros más progres (que históricamente, por cierto, han mostrado tendencias homófobas).El futbol moderno no es jugar con gomina ni desfilar después del entrenamiento con un traje tan a la última moda que resulta ridículo. No es que los jugadores cuiden su dieta y sus cuerpos hasta la perfección. No es la pizarra para cada jugada ni el big-data. Ni siquiera es la salida del balón con los centrales en los picos del área pequeña.. Sergio Vázquez lo resume bien en Mercado Internacional: "El mercado de fichajes se ha convertido en un Gran Hermano. Los jugadores iban a Twitch como si fueran al confesionario a hablar con el súper. 'Aquí todo se magnifica', les faltó decir. Y ese seguramente sea el problema. El fútbol se ha convertido en un deporte intensito".