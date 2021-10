¿Tenemos que inventarnos dramas?

Todo fue un error

Parece ser que la raíz del problema de Facebook es que alguien de FB ha borrado sus tablas BGP de Internet.



Y no pueden acceder a reconfigurar sus BGP porque FB hospeda sus propios servidores DNS.



Traducción: Se han borrado a sí mismos de Internet ????? — Rafa Merino (@rafamerino) October 4, 2021

Pero, ¿de qué?

¿Podemos empezar a ser personas un poco más serias?

Y en el peor mes

¿La nueva industria del tabaco?

¿Por qué en EEUU se dice que Facebook es la nueva industria del tabaco?



A raíz de la investigación publicada este mes por el Wall Street Journal basada en informes filtrados desde dentro de FB, esta comparación surge continuamente en los medios.



¿Qué motivos hay para ello? pic.twitter.com/qGdts4X1Vt — Hugo Sáez (@Hugo_saez) October 3, 2021

Parece que la caída en todo el mundo defue por culpa de unhasta el punto de que su recuperación fue posible a la inserción de código de un modo manual. Lo que sucedió tiene que servir, como hemos avisado en esta misma columna en otras ocasiones, para que tengamos presente siempre laal que estamos confiando toda nuestra vida, sin exagerar: nuestros recuerdos, nuestras relaciones y nuestras conversaciones. Y los titulares que estamos leyendo tienen queante los monstruos a los que estamos alimentando."La caída de WhatsApp, Instagram y Facebooka la economía mundial", titulaban en El Independiente. Y no era el único medio que se hacía eco de la llamativa cifra que, por mucho que uno rebusque en el texto, nadie explica cómo ha aparecido ni cómo puede ser posible. Todo son cálculos basados queque de un estudio realista que extrapole datos concretos. Y si fuera real, si ese impacto existiese en un chat de seguridad relativa como es WhatsApp y dos redes de puro entretenimiento, una de ellas en desuso, mereceríamos ese derrumbe.Otra cifra se ha repetido aún más que la del párrafo anterior porque es más redonda y vistosa, la de los(Bolsamanía). Según algunos cálculos, "el apagón le ha costado a la empresa unos 164.000 dólares por minuto, mientras queha eliminado más de 40.000 millones de dólares en capitalización bursátil". Esto es, simplemente, mentira: muy pocas campañas se hacen con un horario tan cerrado, y sabemos suficiente sobre la especulación de la bolsa como para relativizar ciertas cantidades. Lo que no podemos permitirnos escon el de cifras.Si Facebook cae en bolsa y sus acciones se sostienen a la baja no será por la caída de su servicio durante unas horas, será por las declaraciones de, a la que Jordi Pérez califica comode la compañía. Haugen está convirtiendo en información lo que hasta ahora solo eran percepciones: Facebook sabe que gana más dinero con losque si la red estuviese limpia. El odio genera más actividad, más tiempo de permanencia y un mejor reclamo para los anunciantes, y el bien solo genera trabajo y cierto aburrimiento. Pero Facebook no es la enfermedad: es el síntoma.En Twitter, Hugo Sáez intenta dar respuesta a esta pregunta: "¿Por qué en EEUU se dice que Facebook es la?". La investigación del Wall Street Journal basada en las informaciones facilitadas por Frances Haugen ha demostrado que, como las compañías tabaqueras, la red social sabía qué tenía que hacer para hacer supero no lo aplicaba porque también generaba menos dependencia hacia el producto. Una dependencia muy perjudicial y con estudios al respecto. Estudios que la compañía negaba, como sus decisiones para mantener el alto consumo.