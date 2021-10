Podría ser peor: podrías ser autónomo

Las pensiones no se pagan solas

Qué fantástica, fantástica es la fiesta

Por lo menos, esto es Euskadi

Estos días, resulta difícil deambular por cualquier calle de cualquier pueblo o ciudad de EEUU sin toparse con el letrero de "NOW HIRING" / SE NECESITA PERSONAL pegado con scotch tape / celo al cristal de cualquier comercio. ?? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

Me he caído del guindo, lo reconozco

La luz y la gasolina, por las nubes. No sabes si lo que van a pedir tus hijas e hijos en la carta a Olentzero estará disponible cuando se acerque la Navidad. Y seguimos con la mascarilla. Pero podría ser peor, amiga y amigo:. Y si lo eres, ya lo siento. Pero te comprendo porque como yo pagarás, a partir de enero, 8 euros más cada mes en tu cuota. 96 euros al año. Y encima tenemos que rezar para que n. Una vez más, la base de las personas trabajadoras esque será muy progre pero es poco creativo buscando ingresos para la seguridad social.Estoy completamente a favor del. Precisamente por ello soy consciente de cómo funcionan: las pensiones de hoy se pagan con las contribuciones de hoy. Nadie cotizado para sí misma o mismo en el futuro. Así que la incentivación del empleo es lo que evita que el motor se gripe. Malo si para sostener el modelo España recurre ao a transferencias de los presupuestos que implican que otro montón de cosas seguirán pendientes. Lo que no me vale ya, lo siento, es lo de los movimiento que solo luchan por lo suyo sin preocuparse por la sostenibilidad.España va a recibir una millonada de Europa, los presupuestos generales del Estado contemplan unapara las, y a las y los autónomos nos suben la cuota mensual. Luego dirán que no nos enfademos por ello. Pues si no es por la subida igual es porque "las empresas privadas se llevarán sólo un" (Vozpópuli). Entiendo la labor de motor económico de lo público, pero también deduzco que los sindicatos están esperando ese dinero para mejoras laborales beneficiosas pero que generan una sima cada vez más grande y difícil de justificar.No me consuela el largo pero clarificador hilo desobre los sistemas laboral y social en EE.UU., pero sí me hace alegrarme de las coberturas sociales que mis impuestos, como los del funcionariado, permiten. Y no pienso renunciar a ellos. Fesser describe unestadounidense terrible y caníbal: las condiciones de los empleos son tan malas que, después del confinamiento, mucha gente se plantea si le compensa volver al trabajo. Mientras tanto, los republicanos se radicalizan y los demócratas templan suspara no ser devorados por las alimañas a las que entre todos alimentan.Hasta la semana pasada pensaba queera solo otro iluminado que había sido hábil poniendo un nombre en inglés a algo de toda la vida para poder venderlo mejor y que el movimientoconsistía en promover que alguien prefiera hacer unas lentejas antes de abrir un paquete de doritos. Pero el debate sobre losa su crema de cacao supuestamente más sana que la Nocilla (y en apariencia, efectivamente, lo es) ha destapado a un líder endiosado y vengativo, y unas y unosque nada tienen que ver con lo sano sino con lo sectario.