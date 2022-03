Escribo estas líneas porque soy un 'boomer', un viejo y un ciego que no entiende por dónde va el futuro

Un folio en blanco

La respuesta a la yay los terrenos masacrados a su paso va a ser una hoja en blanco. Por portarlo, por mostrarlo, las y los manifestantes rusos son encarcelados y se enfrentan a multas e incluso penas de prisión. No piden nada, no reivindican nada, no denuncian nada: solo portanporque todo el mundo, también quienes ejercen la represión en Rusia, sabe lo que significa. Antonio Cartier lo tuiteaba con pleno acierto: "Un folio en blanco puede ser cualquier cosa. Yque fomentar la imaginación".Cuando anunciaron lapara limitar la propaganda rusa no me importó porque no reconozco como medio de comunicación lo que es un aparato de intoxicación que hace juicios sumarísimos: "Desde el canal RT algunos ya han dictaminado sobre, la trabajadora que irrumpió con unaestatal de Rusia. 'Esa zorra debería estar encerrada durante diez años', ha dicho Anton Krasovsky. Este presentador delya dijo en enero que Ucrania es territorio ruso y que Moscú debía 'recuperarlo' por la fuerza" (Xavier Colás).La altura política deya ha quedado al descubierto y es más bien tirando a bajito en lo democrático y lo discursivo. Su primera acción ha sido permitir la entrada de la extrema derecha en un gobierno autonómico, un hecho tan grave que hasta elexpresamente. Y sus primeros discursos están siendo paupérrimos. Pello Salaburu, por su parte, le afeó en Twitter esto otro: "Feijóo: 'El gobierno se está forrando con el precio de los carburantes y de la electricidad'. Un gran líder, incapaz de distinguir entre 'gobierno' y 'estado'. 'Se está forrando€', dice. Sabe de qué habla"., que está siendo juzgado por exhibir en WhatsApp, ha decidido marcarse un Infanta Cristina. No es que sea un delincuente, es que no se enteraba de nada, en su caso, por "una ensoñación del vino y el orujo: 'Mezclé las películas y me sentí un héroe para salvar a España. Como oía mucho a Losantos, que también es un patriota€'". Esto es lo que destaca en Twitter el periodista Alfonso Pérez Medina. Si se tratara de alguien más joven (Murillo ya pasa de los sesenta) que reconociese jugar a videojuegos, los juicios paralelos ya estarían resueltos.Escribo estas líneas porque, un viejo y un ciego que no entiende por dónde va el futuro del entretenimiento y los medios de comunicación. Todo eso que acabo de describir es lo que me impide valorar en su justa medida que(cuyo éxito es indiscutible y no necesita estas aventuras) haya organizado y esté emitiendo en Twitch un concurso de cocina entre personas que no son cocineras, sino streamers en esa plataforma, y Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja, sí. Ahí está la revolución, lo novedoso, lo que engancha a la juventud, lo que los viejos medios no somos capaces de ver ni ofrecer. Claro que sí.