Feijóo ya ha perdido

Como todas y todos

Ya basta

Por si no lo habéis visto este es el vídeo que ayer el presidente de Ucrania Zelenski mostró al congreso de EEUU cuando ayer habló con ellos por vídeo conferencia y después de haber recorrido casi todo el país antes y ahora en Guerra creo de verdad ajusta a la realidad pic.twitter.com/nFYzGenU1y — Miguel De La Fuente (@MDFzonacaliente) March 17, 2022

La vida de Valeria

Y en el fondo, tenemos suerte

del PP en toda España€ Y eso que todavía no ha sido designado. Titulares como este en El Independiente describen una derrota por KO en el primer asalto y ante un rival de risa: "Feijóo y Abascal pugnan por liderar la alternativa económica a Sánchez en 2023". Si el gallego es percibido como un par del alavés, y además en el área económica, en la que Vox ni ha plantado batalla más allá de cuatro ideas básicas y poco realistas, esal que no veíamos como tal solo porque Galiza queda lejos de los focos.Núñez Feijóo habrá perdido en lo político, pero como sociedad estamos perdiendo todos: estamos secuestrados por bandas de intermediarios que se han hecho dueñas de todo mientras consumidoras y consumidores nos hemos dejado convencer con migajas de comodidad. En plena esin que suba el petróleo, "las gasolineras se hacen de oro en el inicio de año y facturan un 40% más" (La Información). Y ahorasin que sepamos si se trata de los sindicatos de extrema derecha o la patronal en busca de más beneficio.Las y los trabajadores normalitos y, a la vez, consumidoras y consumidores abnegados, vemos cómo se ponen en fila para extorsionarnos quienes, encima, dicen hacer las cosas en nuestro nombre o por nuestro bien (y al final todo se reduce a "págame más"), mientras tanto, la radio o la televisión está puesta de fondo y oímos el horror de la guerra: el vídeo que Volodímirmuestra una Ucrania que bien podía ser Euskadi antes y después de los bombardeos. Con estos ingredientes estoy agrio y no necesito más cabreos de los que llevo encima ni que me den lecciones de nada. Y solo es lunes.Se llamapero es conocida en, y es muy conocida: casi 900.000 seguidores tiene esta chica que lo ha perdido todo. Valeria ha contado en esta popular red social cómo ha cambiado su vida en menos de un mes: ha vivido el asedio y los bombardeos en Kiev y lo ha mostrado, también nos ha enseñado. Y lo ha hecho todo con el estilo habitual de TikTok, haciendo visible la invasión rusa y sensibilizando a cientos de miles de chavalas y chavales que, como millones de personas adultas, no pensábamos que esto podía volver a suceder.Mi hija tiene siete años, lleva casi un mes viendo cómo yo sigo la actualidad de la invasión de Ucrania con preocupación y en más de una ocasión me ha hecho una propuesta para resolverlo"Que en Rusia elijan a otro 'lehendakari' y ya está". Por un lado, me enternece, por otro me satisface ver que ella concibe el mundo con libertad de elección y con la posibilidad de intervenir sobre lo que sucede gracias a su voto. Pero ella, yo, nosotras, nosotros, somos una excepción, realmente:, destacan en Europa Press en un titular que es un puñetazo en nuestro eurocentrismo.