Con "z" de "fascista"

Una vez más los autodenominados antifascistas en Euskadi, muestran su patita. Atacan oficina Ucrania-Euskadi en Gasteiz. Verdadera sensibilidad antifascista para con las personas refugiadas. No sé cuántos fascistas hay en Ucrania, si los hay, no están refugiados en otros países. pic.twitter.com/eetzyFoC7S — Xabi Legarreta (@XabiLegarreta) June 14, 2022

O con "v" de "Vox"

En Calabria llaman al partido político de esta señora "Fratelli di Ndrangheta" porque son los que más detenidos tienen por colaborar con la Mafia Calabresa. El pasado viernes uno de sus candidatos a concejal en Palermo fue detenido porque se reunió con un capo de la Cosa Nostra. https://t.co/jPvGKC9nlI — NIPORWIFI © (@niporwifi) June 13, 2022

Pues así van

Y así vamos

El número de bajas de autónomos en mayo creció un 36,2% más que el mismo mes de 2021

12.876 bajas de autónomos más,que reflejan la delicada situación que viven los autónomos en el contexto socioeconómico actual y que muchos no resisten al incremento de precios y costes q sufren pic.twitter.com/okWVUpLh77 — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) June 15, 2022

Una economía sin sentido

Ya sé quepara quien pega pegatinas con la última letra del abecedario para ". El director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco era quien lo denunciaba en Twitter con este mensaje: "Una vez más los autodenominados antifascistas en Euskadi, muestran su patita". El propio Xabier Legarreta sentenciaba con lo más obvio, que es lo que hay que repetir ante quien no distingue entre víctima y Putin: "No sé cuántos fascistas hay en Ucrania, si los hay, no están refugiados en otros países".El discurso deen la campaña andaluza recordaba, palabra por palabra, y en el tono, a los del fascio italiano. Su partido, Fratelli di Italia, por supuesto, ocupa el espacio entre la derecha y el abismo en aquel país. Pero en la cuenta de Niporwifi, una vez más, hemos encontrado, relacionado, precisamente con este partido, al que llaman en Calabria "Fratelli di Ndrangheta" por las reuniones entre representantes de la agrupación y capos que terademás de varias investigaciones periodísticas.Después detengo las mismas sensaciones que después del primero: el formato está agotado y solo sirve para mostrar evidencias. Pero en esta ocasión, además, he encontrado una estupenda crónica, por atrevida: la de Santiago Martínez-Vares en El Plural. En ella se cuela, casi como sin querer, estas pinceladas que retratan algo más que el debate: "Teresa y Marín bromeaban. Nieto intentó aterrizar el debate de nuevo, bastante ligero ya, al que le faltaban unas cañas. Cualquiera diría que estaba en juego el futuro de Andalucía".El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Trabajadores Autónomos denunciaba en Twitter la, tanto como significativo: "El número de bajas de autónomos en mayo creció un 36,2% más que el mismo mes de 2021.que viven los autónomos en el contexto socioeconómico actual y que muchos no resisten al incremento de precios y costes que sufren". España está creciendo a varias velocidades y muchas y muchos pueden (y podemos, también en Euskadi) quedarse atrás.En esta misma columna llevamos años alertando de los diferentes riesgos de las criptomonedas. El principal, lo mucho que se parecen a una estafa piramidal. Pero no el único:. Hoy, además, es un lastre: "En muchos países del mundo la energía es tan cara que minar Ethereum es igual a pérdidas económicas, hasta el punto que es más rentableque pagar la factura de la luz y la sustitución de GPUs". Y avisa: "Pronto Bitcoin seguirá un camino similar" (El Chapuzas Informático).