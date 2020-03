Tres navarros atrapados en Lanzarote

Lo que voy a contar parece surrealista, pero por desgracia es una realidad. Tengo a mi cuñada atrapada en Lanzarote, junto a su madre y la pareja de ella. Se tuvo que marchar porque uno de ellos se puso muy enfermo. Después de salir del hospital, ya hace casi dos semanas, no hay forma de que puedan regresar a casa. Cada vez que van a coger un vuelo, lo cancelan. Les han echado de varios hoteles por cierre. Son dos personas mayores, y una de ellas con un estado de salud delicado. ¿Las van a dejar en la calle?No puede ser que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga que va a ayudar a que todos los españoles vuelvan a su hogar lo antes posible, y que ellos lleven atrapados dos semanas en una isla de España y no puedan trasladarse a cualquier punto de la península, ya no pedimos ni que sea aquí cerca. Lo que necesitan es regresar cuanto antes dada la situación que estamos viviendo y la situación en la que ellos se encuentran.Ya sabemos que las circunstancias que está provocando el coronavirus son catástroficas, pero no podemos consentir que haya personas aisladas sin ninguna opción de volver a casa.Así que pido que, por favor, ya que son ciudadanos de Navarra, que el Gobierno de nuestra comunidad nos ayude para que este infierno que estamos viviendo se acabe cuando antes.