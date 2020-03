Quiero compartir el sentir debido a esta situación del virus. Todos pasamos incertidumbre sobre qué pasará cuando esto termine. Llevo casi 3 meses en este país con mi familia. Dejé mi patria esperando encontrar una mejor oportunidad y seguridad, ya que mi país, Nicaragua, se encuentra en un deterioro social y político. No fue fácil tener que dejar todo, vender mis cosas que por años ahorré y compré, tener que enfrentarme al miedo cuando salí del aeropuerto sin saber si me dejaban pasar o no, pero gracias a Dios acá estamos. Pero, ¿qué nos espera ahora? Estar en un país desconocido, cuando el objetivo que queremos es aportar a un mejor desarrollo, mejor cambio, solo por no contar con el permiso de trabajo, no contar con papeles nos sentimos impotentes en querer apoyar, contribuir. Debido a este caos por el virus la economía disminuirá, y es ahí donde los que queremos aportar pedimos nos den la oportunidad de trabajar para que este país vuelva a aumentar su economía.