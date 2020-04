¿Siguen los funcionarios sin pegar palo al agua?

En este tiempo tan complicado que está llevando a muchas reflexiones, pienso en una que tal vez esté pasando desapercibida: el trabajo de los funcionarios (incluidos contratados y eventuales).Es una frase ya tan usada esa de que "los funcionarios no pegan palo al agua" que damos por hecho que es cierta de tanto oírla. Seguro que más de uno se habrá ganado esta fama a pulso, pero, como siempre, pagan justos por pecadores y esto pasa tanto en la Administración como en el sector privado. Mucha gente que ahora aplaude en sus balcones con todo el fervor del mundo, tal vez aplaudió cuando a los funcionarios se les quitó la paga extra, como si de un regalo se tratara y no de un derecho de todos los trabajadores. Muchos se alegraron pensando además que todos los funcionarios cobran sueldazos y encima pagados por ellos. ¿Se han dado de cuenta de que toda esa gente a la que aplauden es funcionaria? ¿Saben que se están jugando el tipo y ahí siguen horas y horas, día tras día? ¿Saben los dramas y la impotencia que están viviendo junto a pacientes y familias? ¿Saben que muchos se han contagiado por atenderles y si todavía, con un poco de suerte no lo han hecho, acaban agotados física y mentalmente? No, no tienen ni idea de lo que hacen realmente porque no lo ven desde dentro, están en sus casas quejándose del confinamiento, con el miedo metido en el cuerpo.Se dice que este virus va a cambiarnos, que va a haber un antes y un después€. ojalá ésta sea una de las ideas que cambien y valoremos el trabajo del otro, no solo el nuestro.Mi reconocimiento y aplauso a todos esos funcionarios que hacen su trabajo lo mejor posible para que no se vaya todo al carajo en medio de este caos, especialmente a todo el personal que trabaja en Osasunbidea, haga el trabajo que haga. El mismo agradecimiento infinito a todas las personas que trabajan en estos momentos tan duros y sostienen el sistema. No son funcionarios pero se dedican igualmente a trabajar, para salvar a nuestros mayores, para alimentarnos... En fin, para que salgamos de ésta y sigamos con nuestras vidas a pesar del confinamiento. Eskerrik asko denoi!!!