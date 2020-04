La política es para muchos jetas

Ahora ya se pueden formular en eventos audiovisuales preguntas no seleccionadas de antemano (que generaban manipulación). Se hacen en vivo y en directo, que puedan sorprender al político o susodicho de turno. Qué fácil es aprobar un examen cuando te han chivado los resultados con antelación.Estoy cansado, aburrido y triste de los mismos discursos (que a veces me gustaría ser oveja) anacrónicos y carentes de sentido, salvo si quieres bostezar. Se me hace curioso cuando veo al político de turno subido en la tribuna o poltrona haciendo un monólogo en el Congreso. Miro y observo a sus homólogos diputados pasando olímpicamente del disertador. Están todos con sus móviles activados. Como decíamos en el colegio, pasando de todo. Cada uno a lo suyo. Promulgan diálogos pero nadie escucha. Al final yo también voy a dejar de escuchar y ver. Estaba en la creencia inocente de mi juventud.