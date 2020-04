Mascarillas defectuosas

Soy TCAE en el CHN en una planta que solo trata enfermos COVID- 19. Puedo confirmar que llevamos semanas atendiendo a los pacientes positivos y con alta carga viral con esas mascarillas que ahora se han demostrado no efectivas para protegernos. Desde el inicio de la crisis estamos usando material que no pasa ningún tipo de normativas, mascarillas sin ningún marcaje CE, productos caducados o materiales como las pantallas hechas por makers en sus casas que no cumplen ninguna normativa. Los responsables de salud laboral deben estar teletrabajando o metiendo la cabeza bajo tierra, desde luego en nuestra planta no han estado ni un minuto.Con la llegada del COVID-19 a nuestros hospitales los trabajadores hemos visto volar por los aires el cumplimiento de las normativas de salud laboral, órdenes contradictorias llegando de todas partes, falta de una dirección única. En resumen, desinformación y desatención a los trabajadores.Los aplausos de las ocho de la tarde ni nos protegen, ni nos desinfectan ni nos curarán cuando enfermemos. La población tiene que exigir que los que estamos al frente de la atención estemos equipados, guiados y formados correctamente.Un saludo muy cariñoso a los otros grandes ausentes, los sindicatos.