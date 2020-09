He leído con atención el artículo de Fernando Hualde sobre La Bizkia de Nafarroa. Estando de acuerdo en casi todos los reconocimientos que hace, me parece injusto que no cite la canción Hermosa Bizkaia de Jesus Aiesa, que tiene ya tres largos años. Precisamente toda esta movida ha sido posible, por ella, extendida ya por toda Euskalerria, incluido Iparralde. Creo que J. Aiesa fue el que dio la espita de salida al reconocimiento posterior.