Estimados medios de comunicación, redes sociales y usuarios de estas. Antes de comenzar, quiero aclarar que no soy negacionista, obvio que el virus existe y que sus consecuencias a nivel de colapso sanitario podrían ser graves.En mi familia ha habido muchas más muertes por cáncer y accidentes de coche que por covid. Por lo tanto, me siguen dando mucho más miedo estas dos causas de muerte que el causante de esta pandemia.Sin embargo, este miedo no me ata de manos y pies. No he dejado de montarme en un coche o de tomar alimentos que podrían ser cancerígenos como el alcohol o el azúcar. No lo he hecho porque el miedo no me domina.Obviamente esta comparación es muy demagoga, casi tanto como los videos que están rulando estos días por las redes, en muchas ocasiones creados por medios de comunicación nacionales.Tengo claro que el miedo es libre y cada uno teme lo que le da la gana. Así que os pido que dejéis de bombardearme con vídeos demagogos y amenazantes para tratar de asustarme. También os pido que dejéis de criminalizarme por no tener miedo a un virus al que nos están imponiendo temer. El cual adornáis para generar temor irracional en franjas de edad que no tienen que temer (la mortalidad por debajo de los 50 años es < 1%). Dejad de juzgarme o de llamarme irresponsable por el simple hecho de hacer cosas legales sin miedo, ya que apelar a la responsabilidad a través del terror es una herramienta muy peligrosa. Dejad de culparme por no sentir pánico a un virus, el cual utilizáis como somnífero del pueblo y con el que silenciáis las reivindicaciones justas del mundo. Como he dicho al principio, no soy negacionista, ¡pero no tengo miedo!