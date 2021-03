Caja B del Partido Popular

Desde el inicio de este asunto no puedo dar crédito a algunas declaraciones, como que se eximen de culpa, la dirección del partido y sus presidentes.Llevé contabilidades de empresas desde el año 1970 a 1980, cuando vivía y trabajaba en San Sebastián- Donostia, incluso me tocó denunciar un caso de corrupción en una de ellas. Llevaba la contabilidad y la caja y el que era jefe, se estaba quedando con pasta, que entonces ascendía a 600.000 pesetas. Era una asociación de empresarios y había una junta de empresarios, fuimos donde uno de ellos, mis dos compañeras y yo para contarle lo que estaba pasando. Al día siguiente se presentaron en la oficina, le dijeron que no le iban a denunciar, pero tenía que devolver el dinero y le despidieron.No me creo que en el PP dieran manga ancha a los tesoreros para hacer con el dinero lo que quisieran y ahora le echen la culpa a él.En todas las empresas hay una dirección o consejo de administración, al que teníamos que presentar los balances y estado de la tesorería cada tres meses, seis, etcétera. Ellos supervisaban los datos que les proporcionábamos.Los presidentes y las direcciones del partido tenían que conocer las finanzas de las cuentas y los movimientos que se realizaban y si no, hacían dejación de sus funciones y desde luego no eran aptos para gobernar un país.Es legal los ingresos que cobres por ser congresista, parlamentario y por el cargo que ostentes, las demás cantidades está claro que son ilegales.En este país hay mucha corrupción porque hay muchas personas que, estando en la misma situación, harían lo mismo, por eso les justifican.Se van millones de dinero a los bolsillos de unos pocos. Dinero que debía utilizarse para sanidad, educación, dependencia, etcétera, pero así estamos en este país.