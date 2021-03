Ambiente irrespirable en el Caidis Valle del Roncal

En el Centro de Atención a la Discapacidad Valle del Roncal estamos viviendo situaciones que consideramos irrespirables de tanto como se está tensando el ambiente laboral. Pasados ya los perores momento de la pandemia, la plantilla continúa con un ambiente de trabajo muy enrarecido. Nunca hay que dejar de lado la perspectiva de nuestra labor, que es la de cuidar a una población que puede llegar a ser muy vulnerable, donde el ambiente debe ser óptimo, cálido, hogareño, porque ésa es su casa. Para ello, las condiciones deben ser las adecuadas, normales para una vida normal. Hay que cuidar al cuidador, pero determinadas acciones no ayudan precisamente al establecimiento de un buen ambiente. Situaciones como el descanso del almuerzo de la plantilla siguiendo un riguroso turno sin tener en cuenta el discurrir de la jornada para organizar los turnos; zona de aparcamiento vip, solo para unos pocos trabajadores aunque haya sitio para todos; instrucciones de EPI confusas; falta de entendimiento entre las partes, con cuestiones y comunicados sin responder que repercuten en nuestro sueldo si no se resuelven a tiempo; papeles que nunca llegan a su destino. Otras situaciones que ya se vivían antes ahora se han enquistado: preguntas y comunicados que se envían a dirección donde el silencio es la respuesta, errores en nóminas, etcétera. El problema central es la falta de comunicación por parte de la dirección.A todo esto hay que añadir otra tanda de obras y reformas. Llevamos muchas a nuestras espaldas, y muchos traslados de personal a otros centros de la comunidad, siempre ha sido para mejorar (eso dicen las altas instancias de la ANADP), pero la verdad es que hemos llevado esos traslados de manera traumática y con resignación debido al desgaste que conllevan esas operaciones. La falta de comunicación se hace de nuevo patente. Situaciones que no nos merecemos en ningún sentido de la palabra, y como plantilla nos sentimos poco valorados. Podríamos hablar de Domus Vi, empresa gestora del centro, como factor desencadenante de este ambiente enrarecido, pero la causa no hay que buscarla afuera sino que está dentro. Entre todos debemos buscar soluciones con actuaciones internas positivas y buena comunicación.

* Presidente del comité de empresa del Caidis Valle del Roncal, compuesto por tres sindicatos: ELA, representado por Fernando Zoco; CCOO, representado por Anabel Díaz; y LAB, representado por Javier Lazcano