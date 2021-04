Desde el otro lado de la vergüenza

Señor Pedro González Felipe: Vergüenza ajena me causa a mí leer la manipulacion que hace usted de mis palabras...

Como le conté en el Parlamento, un pequeño grupo de padres de Castejón llevábamos años matriculando a nuestros hijos en el modelo D sin resultado, ya que no teníamos el mínimo de ratio necesario. Hasta hace 3 años, que nos dimos cuenta que estábamos 8 familias interesadas, por lo que era posible hacerlo. Y sí, ese año no nos recorrimos el pueblo casa por casa, pero sí que organizamos unas charlas e invitamos a todas las familias de esa quinta a participar para informarles que probablemente se abriría el modelo D en Castejón, por si alguna pudiera estar interesada. No fuimos buscando el número mínimo, que ya lo teníamos, lo que hicimos fue informar de que había otra opción, el modelo D, que por cierto también venía acompañado por su estimado PAI. Modelo D-PAI. Porque, como bien sabe, el modelo D lo elegimos, el PAI nos viene impuesto.

Y sí, probablente sea más fácil la inmersión del alumnado matriculado en modelo D que el que cursa el PAI, por la sencilla razón de que las familias de modelo D han optado libremente por este modelo, creen en él, apuestan por él y ponen todo de su parte para que éste siga adelante. No así las familias con hijos dentro del programa PAI, programa que fue impuesto, obligado y en el que no todos están tan implicados.

Habla usted también de "la apropiación de las decisiones y la representación de la comunidad educativa por un grupo de personas del ámbito del nacionalismo vasco". Siento decirle que está usted completamente equivocado, y si nos conociera lo sabría,... A mí desde pequeña me han enseñado que no hay que juzgar a las personas sin conocerlas... Veo que no ha tenido tanta suerte como yo, ya que en lo que a mí respecta ha sacado una conclusión sobre mí, por cierto, equivocada, en apenas 5 minutos de conversación que mantuvimos.

Las que sí nos conocen son las familias que nos han votado para representarlos. Porque le recuerdo que todos los que formamos parte de la comunidad educativa hemos sido elegidos bien por el claustro, por las familias o por la Junta de Apyma.

También le recuerdo que cuando se implantó el PAI se hizo sin contar con la comunidad educativa que estaba en ese momento en Castejón, y que además se mostró contraria a dicha implantación.

En esta ocasión se ha contado con la aprobación tanto del claustro como del consejo escolar. Además de que también se ha preguntado desde la Apyma a las familias que forman parte de esta, pese a no estar obligados ya que, como bien sabe, la decisión no era de carácter asamblearia, sino representativa. Y aún así el resultado fue de un 74% a favor de la salida del PAI. Resultado que usted tacha de manipulado e irreal (entiendo que lo hace porque no le ha gustado el resultado, y en vez de respetarlo, lo único que hace es criticarlo e intentar desprestigiarlo).

No sé si tiene hijos o nietos, pero si es así, le invito a que los matricule en el CPEIP 2 de mayo de Castejón en una de las clases que aún cursan el PAI, y quizá así pueda entendernos un poco... Como también le invito a invertir el tiempo que gasta en demostrar que nos hemos equivocado al solicitar la salida del PAI, en luchar por mejorarlo en nuestro centro, en el cual aún quedan 8 largos años por delante sufriendo un programa que hace aguas.

Sobre el resto del contenido de su artículo no tengo nada que decir, ya que, como dije en el

Parlamento, no entiendo de política, simplemente soy una madre cualquiera luchando porque

sus hijos reciban la mejor educación. Una madre que cree y apuesta por la educación pública

de calidad.