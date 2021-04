Protesta de los trabajadores del CHN

Los trabajadores del Complejo Hospitalario, después de un año de servicio y esfuerzo por causa del covid, queremos que tengan en cuenta nuestros derechos.El PSN-PSOE se olvida de los trabajadores (sanitarios y no sanitarios) que han estado a pie del cañón en esta pandemia que ha ocasionado momentos tan difíciles. Después del comunicado hecho en su propia página (PSN-PSOE ORG) el 28 de agosto de 2020, dando valor a la gestión de Salud, se olvidó de los trabajadores a 12 horas de mantener los contratos hasta el final del covid-19.El 27 de mayo de 2020 la Dirección de Atención Primaria mantuvo los contratos creados por necesidades especiales del covid para hacerlo frente de nuevo, y desde esa fecha hasta ahora se han ido renovando de cuatro en cuatro meses.Únicamente pedimos que se nos mantengan esos contratos a los trabajadores que desde un principio prestamos ese servicio mientras las causas de su creación sean necesarias, ya que a partir del 30 de abril se ha tomado la decisión de prorrogarlos hasta el 1 de enero de 2022, lo que conlleva que se rescindan los contratos a los trabajadores que han trabajado en los momentos más duros y entren a cubrir esos puestos trabajadores nuevos. Cuando todo empezó a todos nos daba miedo esta situación pero nosotros estuvimos ahí, hubo personas que no quisieron arriesgarse, pero nosotros sí. Creemos que nos lo merecemos ya que en tiempo récord hemos sido firmes ante las adversidades y ahora nos sentimos completamente desvalorados y mucho menos escuchados. Además, la semana pasada vimos cómo otros colectivos del ámbito de salud, a diferencia de los demás, se les seguía manteniendo en el puesto y sus contratos se renovaban para tres meses. No entendemos esto. Creemos que todos los servicios somos iguales y se debería actuar en consecuencia. Pedimos que se nos escuche y valore nuestro trabajo, ya que esta situación no ha acabado y mucho menos se ve controlada.