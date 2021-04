Como padres, sentimos una inmensa alegría cuando nuestros hijos e hijas van cumpliendo sus sueños y nosotros podemos acompañarles en ese viaje, pero el caso es que en esta ocasión no va a ser así... Nuestro hijo, estudiante de Medicina de la Universidad de Navarra, junto con otr@s compañer@s, después de tantos esfuerzos y sacrificios hubieran podido celebrar su graduación el día 15 de mayo, cerrando así ese ciclo vital. Pero la pandemia en la que estamos sumidos desde hace tanto tiempo ya nos va a impedir acompañar a nuestro hijo y sus compañeros (junto con sus familiares) en ese día tan especial. Siendo muy responsables de las circunstancias que nos toca vivir, y cumpliendo las más estrictas condiciones de seguridad, pedimos encarecidamente a los responsables de la universidad que reevalúen su decisión de no permitir la graduación de nuestros hijos. El número total de estudiantes y familiares que pudiéramos estar al lado de nuestros hijos se puede reunir –con la distancia de seguridad adecuada y exigida por parte de las autoridades sanitarias– en un espacio perfectamente habilitado para la ocasión. Tenemos ejemplos de reuniones sociales que se están permitiendo a día de hoy. Se nos está exigiendo prudencia y responsabilidad a los ciudadanos para acudir a dichos espacios. ¿No podía ocurrir lo mismo con los alumnos de Medicina de la Universidad de Navarra? Sabemos que hay otras facultades que sí van a permitir reunirse al alumnado junto con sus familiares en ese día tan especial para unos y otros. Pero a los estudiantes de Medicina, no. Apelamos a las autoridades educativas de dicha facultad para que se pongan en nuestro lugar y reevalúen su decisión. Busquen un espacio que sea suficientemente amplio para que se cumpla la normativa actual sobre la pandemia; controlen el aforo; exijan las condiciones de máxima seguridad con riesgo 0, pero permitan que podamos acompañar a nuestros hijos en ese final de etapa. Recuerden su momento de graduación; aquél que se queda grabado en la memoria y nos acompaña para siempre. Ayuden a que nuestros hijos puedan recordarlo el día de mañana. Muchas gracias por anticipado. Esperamos poder vemos el día 15 de mayo.