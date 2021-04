¿Por qué a mí no me vacunan?

Esta pregunta me la formula mi tío Luis, persona de 61 años con síndrome de Down y de riesgo.Tenemos que ser más humanos y no fijar los criterios en un número de edad o una profesión, no ser tan tangibles sino más consecuentes con la situación que nos rodea y saber quién tiene más necesidad. Me parece inexplicable que personas con síndrome de Down, que son de riesgo y cuyas actividades fundamentales para su día a día se han visto reducidas debido a la pandemia, sigan sin estar vacunadas.Me he puesto en contacto con los responsables de la vacunación en Navarra y la respuesta es que cuando le toque le llamarán. ¿Cuándo? ¿Alguien puede explicarme por qué personas que no tienen ninguna discapacidad, no son de riesgo y tienen la misma edad ya están vacunadas? ¿Para qué hacen tanto esquema de plan de vacunación en Navarra si seguíamos sin cumplirlos?