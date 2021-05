A la presidentade la comunidad de Madrid

Como navarro, le tengo que contestar a varias de sus intervenciones que ha tenido estos días atrás. Entiendo que para usted Madrid sea el sitio ideal para vivir, me parece muy bien, pero le garantizo que no siento ninguna envidia. Yo estoy muy orgulloso del aire que respiro, de la tranquilidad que se vive en Navarra, y de los hospitales y atención primaria que tenemos aquí. Le digo esto con conocimiento de causa, pues desde hace años he tenido que hacer uso del hospital frecuentemente.En cuanto al tema político que tanta guerra les da Bildu, yo personalmente estoy satisfecho de que colaboraran, entre otras cosas, de prescindir de Catering Mediterránea, pues me tocó sufrirla en el hospital y fue un horror, ya sabemos quién la trajo aquí. Que se queden donde puedan que no les queremos ni en sueños. Menudo alivio.Señora Isabel, le deseo lo mejor en estas elecciones, a mí no me afecta en absoluto. Los madrileños le quieren, perfecto, pero yo sigo en mi tierra respirando aire puro, incluso con EH Bildu.