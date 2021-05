Desde de la Asociación de Jubilados San Fermín de Lesaka

La junta directiva de la Asociación de Jubilados San Fermín de Lesaka, ante las críticas que estamos sufriendo poniendo en entredicho nuestra honestidad y con el ánimo de contribuir al esclarecimiento de la verdad, queremos manifestar lo siguiente:1º) Que la convocatoria de la explotación del bar de la asociación se realizó con la mayor celeridad posible con la única finalidad de reabrir el local lo antes posible.2º) Que era la primera vez que nos tocaba gestionarlo, ya que la anterior encargada del bar había estado dieciocho años, por lo que no se había tenido que renovar.3º) Que no se trata de una oferta de empleo público, sino de la cesión de la explotación del bar en unas condiciones determinadas y por un plazo determinado.4º) Que el plazo que pusimos para presentar propuestas fue "antes del dia 15 de marzo".Queremos pedir disculpas por no haber respetado dicho plazo, pero viendo que ya hacía días que no se presentaban más propuestas y pensando que no se presentaría nadie más, elegimos la mejor entre las presentadas hasta ese momento, por ofrecer además de un buen servicio cuatro puestos de trabajo.5º) Que ante la polémica que surgió con nuestra decisión, y con la intención de debatirlo, llevamos el tema a la asamblea anual de socios. Apenas hubo intervenciones, por lo que pusimos nuestros cargos a disposición de la asamblea que finalmente aprobó nuestra gestión.6º/) También queremos expresar a la opinión pública que el único interés que tenemos los componentes de la junta es el de trabajar altruistamente en beneficio de la asociación y consecuentemente del pueblo. Asimismo invitamos a todo aquel que quiera a formar parte de la junta, por lo que le quedaríamos muy agradecidos.