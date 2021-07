Sin derecho a ser atendidos en euskera

En contra de lo que hemos mantenido hasta ahora, yo incluido, la medida no es en contra del euskara, la medida es en contra de los derechos de las persona hablantes del euskara.Al unionismo no le preocupa el euskara, le preocupa que esa lengua sea útil, es decir que las personas que lo hablan puedan hacerlo sin restricciones.En este conflicto de derechos, el TAN dice que los derechos de las personas hablantes del euskara están por debajo del derecho de las personas que quieran optar a un concurso para regentar un bar en las instalaciones deportivas de Berriozar. Al final, tanto al TAN como a Navarra Suma, en este caso, les parece muy bien que el euskara sea utilizado en cualquier espacio interpersonal o familiar, pero no que las personas hablantes del euskara puedan ejercer su derecho a hablarlo en cualquier ámbito tanto privado como público.Dice más el TAN, ni siquiera tienen derecho a ser atendidas en su lengua a través de los medios audiovisuales de las instalaciones.Cambiemos el chip.Ez da euskararen aurkakoa, euskararen hiztunen eskubideen aurkakoa baizik, euskaldunen aurkakoa.