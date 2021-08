Con el buen tiempo y la época vacacional para todo el que se lo pueda permitir, quiero hacer una seria advertencia. Mucho cuidado con quién contratan ustedes sus vacaciones. He sido engañada por la agencia Travel Brand. Fue hace dos años, pero como la agencia ha estado cerrada debido a la pandemia y es ahora cuando han abierto, me decido a escribir estas líneas, sobre todo para que a nadie más le suceda. Contraté un viaje para dos personas con salida desde Pamplona a Moscú y San Petersburgo por 4.000 euros más el seguro más completo que incluía todo, incluso la posible cancelación. La persona que venía conmigo comenzó a sentirse mal con un proceso psicológico, el cual le causaba mucha inseguridad para hacer semejante viaje. Se puso en tratamiento con profesionales. Fuimos a la agencia a cancelar el viaje, sabiendo que perdíamos el 20% en concepto de reserva. Aportamos certificados médicos que desaconsejaban el viaje. Pues bien, la agencia nos dijo que para recuperar el dinero y anular el viaje teníamos que llevarles hasta el 60%. No teníamos un solo recibo de las aportaciones que habíamos hecho, todo se había llevado a cabo en la propia agencia y de palabra. No se puede obrar de buena fe con según qué personas, ya que la agencia se lavó las manos. No recuperamos ni un euro. Recurrimos a Consumidores Irache, a la Mediación del Gobierno de Navarra y al Departamento Jurídico de Turismo de Navarra. Nada que hacer. Lo que no consta por escrito no existe. Desde aquí solo quiero advertir a las personas que vayan a contratar un viaje que no lo hagan con Travel Brand. ¿Negligencia de la agente, mala fe, objetivos que cumplir...? A mí me han estafado.