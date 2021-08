Incluir al terapeuta ocupacional en centros educativos

La Terapia Ocupacional es una disciplina cuyo objetivo es aumentar la autonomía y mejorar la participación de las personas. En el entorno escolar, este profesional valora las capacidades de los niños y niñas en las actividades que son propias de su edad (dificultad al escribir, atarse los cordones, coger cubiertos, cortar con la tijera, etcétera).Para ello, los terapeutas ocupacionales trabajan con el alumnado, familias y profesionales del ámbito educativo ayudando a entender las dificultades que se dan en dicho entorno escolar, y que influyen en su día a día. Nos consta que el Departamento de Educación, y en concreto el Servicio de Igualdad y Convivencia, apuesta desde hace años por la verdadera inclusión en las aulas navarras. En esta línea, su anterior director Ander Domblas y la actual directora, María José Cortés, llevan años reuniéndose con el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Navarra (COTONA-NALTE) con el propósito de incluir la figura del terapeuta ocupacional en los centros educativos de Navarra. De esta manera, se mejoraría la oferta de personal no docente especializado en atender las diversas necesidades del alumnado. Otras comunidades autónomas cercanas, como Euskadi, llevan ya décadas incluyendo este perfil profesional en la atención a la infancia. En Navarra, a pesar de que hace dos años se publicó en prensa la inminente contratación del terapeuta ocupacional, la realidad es que este proceso sigue paralizado a la espera de la aprobación del Departamento de Función Pública, según nos han informado. Se lleva esperando esta contratación desde hace mucho tiempo y son muchas las familias que tienen derecho a beneficiarse de las intervenciones del terapeuta ocupacional y que se ven obligadas a recurrir a centros privados a recibir la atención que no se les oferta desde la Administración Pública. Desde el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Navarra queremos que esta realidad se materialice en este curso escolar 2021-2022. No podemos seguir esperando indefinidamente y exigimos que las promesas se plasmen en pasos reales hacia una verdadera inclusión en las aulas navarras. Es a Gobierno de Navarra al que le toca mover ficha.