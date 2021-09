¿Dónde están los Consejos de Salud?

La sanidad de Navarra, y al parecer también la de otras comunidades, deben estar muy saturadas por la pandemia y los sanitarios bastante hartos de meter horas, de falta de descanso, de no poder disfrutar de sus vacaciones, etcétera. De eso se habla y se escribe en prensa día sí y día también: falta de plantilla, falta de recursos y, sobre todo, falta de citas presenciales y una larga lista de espera de varios cientos de pacientes en espera de intervenciones quirúrgicas y otros a falta de que los médicos de cabecera puedan verles y hacerles un diagnóstico presencial. Los Consejos de Salud de las zonas básicas, al menos en Navarra, siempre han tenido su porqué y sus funciones, pero desde hace unos años están desaparecidos. Ya se sabe que las decisiones, quejas y denuncias no son vinculantes, pero al menos las direcciones de los centros de Salud y los gerentes de Atención Primaria saben de primera mano los problemas y carencias de estos centros.En Alsasua este Consejo hace unos 6 años que no funciona, en junio pasado se volvió a retomar y se formalizó, pasando la presidencia al grupo de EHBildu de la zona de Altsasu-Olazti y Ziordia. Son 5 concejales de los 3 pueblos y luego unas 10 personas de otros organismos como Servicios Sociales, Cruz Roja, Apymas, jubilados, sindicatos y otras organizaciones. Como el tema de la Sanidad y Atención Primaria está como está, y en el centro de salud de Altsasu no debe haber dirección, apelamos a ese Consejo para que convoque una pronta reunión y se puedan poner sobre la mesa los asuntos más importantes y las medidas a tomar. Como digo, el Consejo no vincula, pero es la única forma de que las cosas funcionen algo mejor.