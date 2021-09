Antes y ahora

Respeto las opiniones del señor Antxon Villaverde, pero tengo una visión distinta. Creo que el problema actual es que a la gente le cuesta adaptarse a los cambios, es más negativa y quieren todo hecho. Es poco emprendedora. A esta juventud se lo hemos dado todo hecho y se han acomodado.Yo soy de San Sebastián y viví la reestructuración del sector pesquero, parte de los barcos se desguazaron y los dueños y trabajadores tuvieron que ir a trabajar a otros sectores.Trabajé en el grupo de la madera, había una feria anual del mueble en Valencia. Este sector era muy importante en Zarautz y Azpeitia. Hablaron el otro día de los carpinteros de Ribera, que eran los que arreglaban los barcos, que eran de madera y ahora son de fibra, ya no queda nada de lo que había entonces. La actividad económica cada vez es más cambiante y hay que adaptarse. Mucha gente iba a Alemania a trabajar o a Francia. Eso de que antes había trabajo es muy relativo. En la dictadura vivimos una economía cerrada, sin contacto con el exterior. La gente joven se tiene que formar en nuevas tecnologías porque ahoraa estamos inmersos en la sociedad digital y hay trabajo en ese sector, pero no hay gente preparada. La gente que hay tiene el trabajo asegurado. Siempre habrá profesores en la enseñanza, gente del Derecho, agricultores, pero creo que hay mucha gente dedicada en esos sectores o que está estudiando eso, por lo tanto, el paro está asegurado.Respecto a los pisos, antes eran más baratos, pero los intereses eran del 15%, ahora cobran muy poco interés, aunque pisos y unifamiliares sean más caros. En cada piso vivíamos 6 ó 7 personas, los abuelos/as entonces no cobraban pensión y en todas las familias había uno o los dos. Había que compartir habitación y a los jóvenes nos tocaba cuidarlos en muchos casos y participábamos de las tareas domésticas. Ahora la gente joven no sabe lo que es eso, porque los abuelos/as viven en residencias o en su casa con alguien de fuera que los cuide. La mayoría de los jóvenes tiene su habitación, con ordenador y todas las comodidades y hacen la vida en su cuarto. En aquellos años 60 y 70 había mucha droga, murieron muchos jóvenes de sobredosis y había mucha delicuencia, como ha señalado el señor Valverde, como era una dictadura, no nos enterábamos de nada. Yo que viví la dictadura en toda su crudeza, distingo que ahora estamos en una democracia mejorable, pero antes no podíamos dar nuestra opinión. Corrupción también había pero se tapaba y todo era pecado y vivíamos atemorizados, cosa que ahora afortunadamente ha cambiado. Para mí la vida es mejor ahora y, como se suele decir, tiempos pasados no fueron mejores.