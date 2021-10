Colegio públicopara Ayegui

Leyendo una carta de un convecino en relación a la mala gestión del centro de salud de Ayegui me he animado a escribir esta carta pidiendo un colegio público en Ayegui para Ayegui y pueblos limítrofes (Igúzquiza, Azqueta, Villamayor, Luquin y Barbarin).Como referencia a los datos que aportaba mi vecino, en un pueblo con cerca de 2.400 habitantes con un crecimiento exponencial en la última década. La mayoría gente joven y con hijos en edad escolar, alrededor de 450 menores de 15 años. Y entonces, con estos datos (sacados de INE) encima de la mesa, para cuándo un colegio público y de calidad para Ayegui. Para cuándo el Ayuntamiento va apostar por este proyecto con los terrenos ya reservados dentro del plan municipal en las cercanías de las instalaciones de Ardantze.Ayegui tiene la mayor cantidad de alumnos transportados al colegio público Remontival en Estella. Si a ellos sumamos los transportados de los pueblos limítrofes antes mencionados, tenemos alumnado de sobra para la construcción de un colegio público en la localidad (con menos alumnos se han construido otros colegios en la merindad).Y de esa manera se descongestionaría el colegio de Remontival, saturado por la cantidad de alumnado, y como efecto rebote se evitaría la circulación de tantos autobuses y coches particulares en dirección Estella.Con todos estos datos, para cuándo colegio público en Ayegui. Que sea el Ayuntamiento el que encabece este proyecto y reclame al departamento de Educación y al Gobierno de Navarra el proyecto y construcción del mismo y no se siga demorando en el tiempo. ¿O es que se le hace el caldo gordo desde el Ayuntamiento a otro modelo de enseñanza no pública y para todos?