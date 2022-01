Al presidente de Osasuna: "Si quitan las cosas, hagan las cosas como se deben hacer"

Estimado señor presidente: Quiero presentar mi más enérgica protesta por lo sucedido el pasado lunes en El Sadar, o sea mi casa.Cuando iba a entrar al campo un guardia jurado se dirigió a mí diciéndome que me soltase la bufanda, cosa que me extrañó porque he llevado esa bufanda desde hace años y nunca ha pasado nada. Yo me la solté y se la enseñé, directamente me dijo que con esa bufanda no podía acceder al campo, le pregunté por qué y me dijo que eran órdenes de arriba, a lo cual le pregunté que después cómo me la iban a entregar. Me contestó que después del partido me la entregarían en la Cruz Roja. Se la entregué y le pregunté si no me daban un justificante o algo. Me contestó que no, que no habría ningún problema. A todo esto a una pareja con un niño de unos 8 años lo mismo, le quitaron la bufanda a padre e hijo. Me parece una vergüenza que a un niño de esa edad le hagan eso, porque yo recuerdo la ilusión con la que iba con mi aita a su edad a ver a Mañu, Ostívar, Mata, Lanas...Voy al Sadar desde los 8 años, unas veces como socio, otras como abonado ya que soy entrenador nacional, y he sido socio de la fundación. Jamás me he sentido tan enfadado, ya que en la bufanda no pone más que Indar Gorri 1987 gure taldea. Me gustaría que si no van a dejar entrar una bufanda 1°- Se me informe como socio, ya que es mi derecho.2°- Se me explique porqué no puedo acceder con esa bufanda ya que no hace alusión a nada.Me parece una falta de respeto total al socio y la diversidad de cada persona, y también una vulneración de mis derechos, así como una actitud muy antidemocrática. Esta carta va dirigida a usted como máximo responsable, ya que cuando recibo un correo del club también lleva su firma.Espero su respuesta. Se me olvidaba añadir que a la salida fui a la Cruz Roja y allí nadie sabía nada. Estuve hablando con un trabajador de seguridad que fue jugador mío, estuve esperando yo y unas cuantas personas más por lo mismo. Así paso media hora, me fui a las 11.30 de la noche. Ya me indigna lo que pasó a la entrada, pero aún me cabrea más que cuando voy a que me devuelvan algo que me han quitado, encima tenga que esperar yo y más gente que tenían que madrugar, o esos padres con un chaval de 8 años. Si quitan las cosas, hagan las cosas como se deben hacer, un ticket, un acuse de recibo, lo que quieran, número de socio, y que estén como nos la han quitado...y en condiciones dignas, ya que yo voy a seguir yendo al Sadar con mi bufanda, esa que me secado lágrimas de alegría y de pena por mi equipo.Creo que es el mínimo respeto que merece un socio.