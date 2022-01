En el de maestra o maestro, como en tantos otros trabajos, el puesto continuado o fijo en el mismo lugar se puede demorar años, o puede ser incluso que nunca se consiga. En este vaivén de escuelas diferentes en las que anduve durante diez años, en un curso que escogí un pueblo de la Ribera navarra, coincidí con ella. Yo en Tutoría de tercero, ella en Pedagogía Terapéutica. Tuvimos durante todo el curso a un alumno en común, el cual hizo que hablásemos y nos coordináramos semanalmente. Recuerdo que cuando acompañaba al alumno o iba a buscarlo a su despacho, bastantes veces le solía vacilar con respecto a un póster que tenía en su despacho. ¿A dónde te irías ahora mismo si pudieras? –le solía preguntar alguna vez–. Yo, ¿a dónde voy a ir? que yo soy de Cortes... Pues igual a casa me iría. ¿Y tú? Pues ahora mismo, con un chasquido de dedos, me iría a esta foto que tienes aquí colgada en la pared –le solía decir yo–. Anda, que cosas tienes –reía de mis ocurrencias–. Así pasó el año, y el último día del curso vino a mi aula, con un papel enrollado. Toma, Jesús, para que sigas soñando, aquí tienes parte del viaje. Y me regaló el póster que durante más de seis meses había visto a diario en la pared de su despacho: una foto de la plaza Grande de Quito, en Ecuador. Qué bonito detalle aquel. Siempre con una sonrisa, con una buena cara. Fue la última vez que hablé y que supe de ella, hasta el pasado lunes cuando escuché una noticia en la radio que hablaba de una mujer maestra de 38 años, natural de Cortes, encontrada en un piso de Tudela, de nombre Sara... no dieron más datos. Recordé aquellos momentos serenos, divertidos, con una compañera que también se llamaba Sara en una escuela de pueblo ribero años atrás. Y en mi cabeza resonó... aquella maestra era Sara. Sara Pina. Y también algún comentario de su apodo cariñoso en el pueblo, "la pinica", o "la Pina" con cierta alusión a su padre, aunque este recuerdo no es tan nítido por el paso del tiempo. Y fue terrible el impacto cuando mi madre me comentó si quizá podía conocer a la maestra de las noticias, y me dijo en un segundo que me pareció inconcluso: han dicho Sara Pina. "¿A dónde voy a ir?". Cualquier lugar sería mejor que al que te han llevado. DEP compañera. Adiós Sarica.