Con Educación hemos topado

El profesorado abajo firmante, perteneciente al Claustro del C.P.E.I.P. San Juan de la Cadena, manifiesta su malestar en relación con el proceso de implantación de la jornada continua en nuestro centro y con la comunicación de la resolución del mismo.En primer lugar, queremos aprovechar estas líneas para mostrar nuestro total e incondicional apoyo a la dirección del colegio en todo este proceso y reconocer el buen trabajo que viene desarrollando en el centro a lo largo de estos últimos y difíciles años.En segundo lugar y en relación con el motivo por el que se desestimó la jornada continua, el centro se aseguró de que todas las familias recibiesen el proyecto de forma telemática (vía preferente de comunicación durante la pandemia de covid-19, tal y como establece el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial para el curso 2021-2022 del propio Departamento de Educación). Tuvieron la posibilidad de resolver todas las dudas y se atendieron las sugerencias que se presentaron. El equipo directivo respondió a los emails, llamadas telefónicas, consultas presenciales, etc. Seguidamente se procedió a la votación cuyo proceso fue supervisado y respaldado por el inspector del colegio.Ante estos hechos y teniendo en cuenta que el Departamento de Educación conocía desde enero el contenido de la reclamación presentada por un grupo de familias del colegio, manifestamos nuestra perplejidad por no haber tenido la posibilidad de subsanar el defecto de forma en el plazo establecido, a diferencia de lo sucedido en otros centros.Por añadidura, lamentamos habernos enterado por la prensa el lunes, 28 de febrero, de la desestimación de la implantación de la jornada continua, ya que no se comunicó de manera oficial a la dirección del centro (por escrito) hasta el martes 1 de marzo.Por todo lo expuesto, reiteramos nuestro absoluto respaldo e incondicional apoyo al equipo directivo del colegio San Juan de la Cadena por su extraordinario trabajo en todo el proceso llevado a cabo en relación con la implantación de la jornada continua.

Alicia Pena Tanco, Ana López Azpilicueta, Beatriz Jiménez Izu, Mª Carmen Paternain Miranda, Mª Isabel Lizarraga Eslava, Arsenia Echavarren Goñi, Yolanda Izurzu Hernández, Marta Aguas Mestre, MªAsunción Silanes Górriz, Alicia Huarte Escudero, María Espi