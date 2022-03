Discapacidad y violencia de género

Hace unos días tuve la suerte de acudir, con un grupo de amigas, a un documental duro pero precioso sobre la vida real de unas mujeres con todo tipo de discapacidades que sufren violencia de género.Me impresionó el espíritu de lucha de estas mujeres, tan valientes, que caen en manos de unos hombres que no tienen otro calificativo más que cobardes.Si el problema de la violencia de género es de por sí grave, en estas mujeres más.Nadie les cree, no están protegidas por los gobiernos, sufren precariedad laboral, algunas caen en la pobreza material y tienen menos medios sociales para protegerse. Un problema invisibilizado. No se habla de ello porque no interesa.También sus hijos sufren las consecuencias de esta situación. A pesar de todo, como luchan por tener una dignidad, sufren problemas de salud.Son valientes, generosas, dan todo y aguantan por sus hijos y por cambiar sus vidas. Un ejemplo a seguir en todos los ámbitos de la vida. Estoy de acuerdo en que hay que luchar contra las guerras y por todos los problemas que hay en el exterior, pero también nos tenemos que preocupar por los problemas de aquí, sobre todo las personas que sufren rechazo, son invisibles y no tenidas en cuenta, como es en este caso. Espero que se hable más en los medios de comunicación y acompañarles en su lucha diaria, hay que protegerlas ante tanta brutalidad. No sobreprotegerles.A ellos que les pongan condenas más severas, más vigilancia, que los aislen más, y más medios para que las dejen en paz. El Gobierno que se preocupe más en todos los sentidos.Son un ejemplo a seguir y que sigan así. Merecen todo el cariño y comprensión.Vale la pena ir a ver el documental.