Paz o resiliencia

La guerra de Ucrania continúa, EE.UU. hace el agosto con el aumento de venta de armas, la UE mientras gasta dinero en el complejo militar industrial yankee y se arruina al tener que pagar más por todo, no solo por el petróleo y gas. Ucrania, por su parte, cada día más destruida y con centenares de muertos. Rusia, por último, sufre vivir bajo la bota de un tirano que ha decidido recuperar las partes de influencia rusa de Ucrania pese al costo en vidas que supone. En esa situación podemos hacer dos cosas, una seguir armando a Ucrania y apostar por continuar el conflicto que a saber dónde nos lleva, ya que el conflicto con Ucrania está haciendo que la situación en Medio Oriente, el Magreb y en el estrecho de Taiwán también se tense; o llegar a un acuerdo, sí, ceder, algo que se ha hecho durante toda la historia. Parte de Ucrania se la quedaría Rusia y el resto que acceda al club comunitario. De esta forma podremos avanzar, si no quién sabe si no estamos en los prolegómenos de la III Guerra Mundial. Rusia ya demostró su resiliencia en la guerra de Afganistán, ellos pueden continuar la guerra 10 años, pero ¿nosotros?